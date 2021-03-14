美日印澳首腦聯名刊文：致力於建立一個自由、開放、安全和繁榮的印太地區

美國總統拜登（Joe Biden）與日本首相菅義偉、印度總理莫迪（Narendra Modi）和澳大利亞總理莫里森（Scott Morrison）在華盛頓時間3月12日舉行了四方對話（Quad）機制下的首次領導人會晤。四國領導人並於13日在《華盛頓郵報》發表了題為“我們四國致力於建立一個自由、開放、安全和繁榮的印度洋-太平洋地區”的聯名文章。

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四國領導人表示，“2004年12月，印度尼西亞沿海的大陸架移動了兩米，造成了現代歷史上最大的潮汐之一，並在印度洋周圍造成了幾乎前所未有的人道主義危機。由於數百萬人流離失所，數十萬人喪生，印太地區發出了求救的號角。我們四個國家共同響應了這一號召。澳大利亞、印度、日本和美國，一個致力於通過務實合作取得成果的民主國家集團，協調了向需要幫助的人們提供的快速人道主義援助和救災工作。我們的合作被稱為 ‘四方對話’，誕生於危機之中。它在2007年成為外交對話，並在2017年獲得新生。”

文章稱，“現在，在這個整個印太地區相互聯繫和充滿機遇的新時代，我們再次被召喚共同行動，支持一個需要幫助的地區。自海嘯以來，氣候變化變得更加危險，新技術徹底改變了我們的日常生活，地緣政治變得更加複雜，一場大流行病摧毀了世界。在這一背景下，我們再次承諾實現一個自由、開放、有韌性和包容性的印太地區的共同願景。我們正在努力確保印太地區是無障礙的、有活力的，受國際法和航行自由及和平解決爭端等基本原則的制約，並確保所有國家都能在不受脅迫的情況下作出自己的政治選擇。近年來，這一願景日益受到考驗。這些考驗只會加強我們共同應對最緊迫的全球挑戰的決心。”

文章續指，“我們各國政府多年來一直密切合作，星期五，我們在 ‘四方對話’歷史上第一次作為領導人召開會議，推動最高級別的有意義的合作。為了加強我們對一個開放和自由的地區的追求，我們同意合作應對新技術帶來的挑戰，併合作制定規範和標準，以指導未來的創新。顯然，氣候變化既是一個戰略優先事項，也是一個緊迫的全球挑戰，包括對印太地區的挑戰。這就是為什麼我們將與其他國家一起努力，加強《巴黎協定》，並加強所有國家的氣候行動。我們堅定不移地致力於我們人民的健康和安全，我們決心結束新冠疫情大流行，因為只要該流行病繼續存在，任何國家都不會安全。”

文章稱，“這一流行病是近代歷史上對健康和經濟穩定的最大威脅之一，我們必須合作努力，阻止它的蔓延。現在，我們正在發起一項雄心勃勃的努力，以幫助消滅新冠疫情。我們承諾共同擴大和加快印度安全、可獲得和有效疫苗的生產。我們將在每個階段進行合作，以確保疫苗在整個印太地區的分發到2022年。我們將把我們的科學智慧、資金、強大的生產能力和長期的全球衛生夥伴關係結合起來，與包括世界衛生組織和‘新冠肺炎疫苗實施計畫’（COVAX）基金在內的多邊組織密切合作，增加拯救生命的疫苗供應。”

文章稱，“我們的疫苗倡議將由一個四國疫苗專家工作組指導，該工作組彙集了來自澳大利亞、印度、日本和美國的最敏銳的科學領袖，以滿足該地區的迫切需要。儘管大流行病使我們無法親自會面，但我們將在2021年底之前會面。我們今天作出的承諾必須轉化為印太地區更健康和更繁榮的明天。我們自豪地宣布這些大膽的步驟，並渴望開始我們各國為實現這些步驟而必須開展的工作。結束該大流行病並從中恢復，應對氣候變化，以及推進我們共同的區域願景，將不是一件容易的事。”

文章表示，“我們知道，沒有協調與合作，我們不可能也不會成功。我們將更新和加強我們在東南亞的夥伴關係，從東南亞國家聯盟開始，與太平洋島嶼合作，並使印度洋地區參與進來，以迎接這一時刻。‘四方對話’是一個由志同道合的夥伴組成的靈活團體，致力於推進共同願景，確保和平與繁榮。我們歡迎並將尋求與所有贊同這些目標的各方合作的機會。”

四國領導人表示，“在過去的幾個月里，我們每個人都對我國人民和世界所遭受的苦難感到悲痛。但在這個黑暗的時刻，我們的夥伴關係為照亮未來的道路提供了希望的火花。我們的民主基礎和對參與的承諾使我們團結在一起。我們知道，我們可以通過有目的、有決心地共同應對全球危機，為我們國內人民的安全和繁榮提供保障。我們從悲劇中喚起團結和克服困難的力量和復原力。我們再次承諾建立一個自由、開放、安全和繁榮的印太地區。”