跨美墨邊界入美 無伴隻身移民兒童暴增 美救災機構被命令介入

綜合法新社路透社報導，由於跨越美墨邊界入境美國的無伴移民兒童數量暴增，收容場所爆滿，美國當局遭到批評，被指把移民兒童長時間關在過度擁擠的收容場所。因此美國總統拜登政府13日下令讓聯邦緊急事故管理總署（FEMA）協助處理問題。

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上任近2個月的拜登政府正面臨移民增加的壓力。他拒絕延續前總統特朗普對無證移民零容忍政策，似乎讓移民受到鼓勵而嘗試入境美國。由於成人移民與家庭一被逮到，還是會被送回墨西哥，但美國當局會處置那些無人陪伴的兒童，協助他們住進美國親戚家。

據報道，目前美國衛生及公共服務部（HHS）一共扣留約8800名移民兒童，另有數百名兒童受美國海關與邊境保護局（CBP）管理，而且每天持續有人入境。光是今年2月，海關與邊境保護局就在南部邊界拘留9457名無人陪伴的移民兒童。現在各場地都已過度擁擠，疫情限制更加劇對當局的挑戰。

美國國土安全部表示：聯邦政府正在回應西南部邊界人員抵達數量破紀錄的情形，包括無人陪伴（入境）的孩童。美國國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）要求聯邦緊急事故管理總署FEMA出面支援數以千計隻身跨越美國和墨西哥邊境的孩童。而這一機構的一般任務是應對洪水、風暴和其他重大災害。該機構被命令將參與一場為期90 天的行動，以確保這些孩童都獲得安全庇護，並被轉交給能照顧他們的人，一般是已經住在美國的親戚。

由於中美洲北三角國家的暴力、天然災害、糧食不足、貧窮等情形維持不斷，自2020年4月起，在美墨邊界查緝到的移民數量持續增加。