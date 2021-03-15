聯合國發起全球運動 為公平獲得疫苗呼籲

新冠病毒已導致全球超過250萬人死亡。為支持其在世界範圍內公平、公正地獲得2019冠狀病毒病疫苗的呼籲，聯合國發起了一項新的名為“只要同心協力”的全球運動。 2019冠狀病毒病疫苗將起到阻止死亡，防止出現新的變種，重振經濟，以及為結束大流行提供最佳希望的作用。

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據聯合國消息說，聯合國發起全球運動為公平獲得疫苗呼籲提供支持。

通過史上規模最大的公平疫苗疫苗機制——2019冠狀病毒病疫苗全球獲取機制（COVAX）的努力，目前，全球範圍內已有數以百萬計的疫苗正在交付使用。

據聯合國宣傳鼓勵說，你當前正在參與世界有史以來規模最大的社會合作項目。大過登陸月球，大過奧林匹克運動會，大過建設最高摩天大廈或最長跨海大橋。數十億人聯起手來抗擊疫情——醫生不遠千里馳援疫區；父母在家中輔導孩子的功課；科學家緊鑼密鼓地研製疫苗；護士全天候值守病床；你，正在閱讀這條消息。這一切都為了一個共同的目的：相互扶持，共渡難關。

在此危機之中，分享可靠、經證實的信息有助於保障每一個人的安全，而誤導性信息則可能將生命懸於刀刃之上。聯合國說，這樣做是為了我們彼此——為了世界有史以來最大型合作中的每一個人。