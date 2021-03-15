100年來頭一個 拜登今會面對面見媒體嗎？

美國媒體關心總統拜登何時能夠與媒體面對面問答互動。儘管拜登在上個星期周四的黃金時段發表了他的首次演講，談到了戰勝冠狀病毒大流行方面取得的進展，但超過7周的時間是過去100年來新總統沒有與媒體會面的最長時間。長時間沒開總統新聞發布會，已經讓白宮記者協會感到失望。

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據《華盛頓郵報》報道，據就職50多天之後，拜登總統還沒有單獨舉行新聞發布會，這將他與十幾位最近的前任分開。儘管總統在周四的黃金時段發表了他的首次演講，談到了中國在戰勝冠狀病毒大流行方面取得的進展，但超過7周的時間是過去100年來新總統沒有與媒體會面的最長時間。

白宮上星期說，拜登將在月底前舉行新聞發布會，為他長期缺席講台辯護說，他經常在非正式場合回答記者的問題。

拜登在黃金時段就2019冠狀病毒病發表講話時抨擊了特朗普

據白宮新聞秘書Jen Psaki上周對記者說，“總統每周接受幾次提問，”白宮新聞秘書Jen Psaki說，“這是報道白宮新聞的人向他詢問任何一天發生的新聞的機會。”她補充說，總統一直把他的“精力”和重點放在讓美國人通過注射疫苗和通過美國救援計畫上。

儘管拜登進入白宮的時機不同尋常，但他已經讓白宮記者協會感到失望。齊克·米勒(Zeke Miller)總統上周對《名利場》(Vanity Fair)表示，新聞發布會“對於告知美國人民並讓政府承擔責任至關重要”。《華盛頓郵報》編輯委員會也譴責了總統，稱“拜登早該召開新聞發布會了。”

特朗普政府經常因不定期與媒體溝通而受到批評，他在上任僅一周後就舉行了首次新聞發布會。

據《華盛頓郵報》報道說，羅納德·里根(Ronald Reagan)和比爾·克林頓(Bill Clinton)都在上任九天後正式會見了媒體，而巴拉克·奧巴馬(Barack Obama)則等了20天。