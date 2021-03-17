美中阿拉斯加會談前 沙利文通報英法德加國安顧問

美國國家安全顧問沙利文(Jake Sullivan)和國務卿布林肯（Antony Blinken）將於3月18日在阿拉斯加的安克雷奇，與中華人民共和國中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪和國務委員王毅舉行會晤。會前，據白宮方面介紹，沙利文分別與英國、法國和德國的對口官員進行了通話，向他們通報了即將與中方官員舉行的阿拉斯加會談。

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美國國家安全委員會（NSC）發言人艾米麗·霍恩(Emily Horne)16日通過聲明介紹稱，“國家安全顧問沙利文今天與法國總統外交顧問埃馬紐埃爾·博內大使（Emmanuel Bonne）、德國總理外交和安全政策顧問揚·黑克爾博士（Dr. Jan Hecker）和英國首相國家安全顧問斯蒂芬·洛夫格羅夫（ Stephen Lovegrove）通了電話。”

聲明指，“沙利文重申了跨大西洋聯盟在應對全球安全挑戰方面的持久重要性，以及拜登政府與歐洲盟友密切合作的承諾。沙利文預告了他和國務卿布林肯將於3月18日與中國官員舉行的會晤。四位國家安全顧問還討論了有關阿富汗、伊朗、利比亞、烏克蘭和俄羅斯的共同優先事項。”

沙利文另通過推特表示，他周二在華盛頓與加拿大國家安全顧問文森特·里格比（Vincent Rigby）和加拿大總理外交政策顧問大衛·莫里森（David Morrison）會面。沙利文稱，“我們確認了我們堅定不移的友誼和聯盟，並討論了我們共同的優先事項和挑戰的各個方面。”