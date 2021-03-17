荷蘭2021立法選舉 選民疫情下求穩定

荷蘭在Covid-19疫情威脅下開展2021年立法選舉投票活動。在位已超過十年之久的現任首相呂特依然得到選民們青睞。

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荷蘭本周舉行2021年立法選舉的投票活動。因Covid-19的防疫之需，本次投票分三天展開以分散選民人流。3月17日周三是荷蘭2021年立法選舉投票的最後一天。

據本台RFI特派記者Vincent Souriau當日發自海牙（La Haye）的報導，荷蘭2021年立法選舉的競選被當前的衛生危機所主導，最大的受益方是現首相呂特（Mark Rutte）。一般認為，在暴風雨中，船長繼續把舵。

現首相呂特象徵了“穩定”

“穩定”是主導荷蘭2021年立法選舉的關鍵詞。在Covid疫情壓力下，競選只能在網絡上展開，政治辯論也是如此，因為，荷蘭民眾在短期里的主要顧慮是結束疫情ˎ 遏制傳染。

而現首相呂特則是應對當前情形的最佳人選，他已在位超過十年。多名選民周三早上在走出投票站後，接受記者採訪時異口同聲的表示，荷蘭在Covid-19危機管理上確有失誤，確實還有完善的空間，但現在不是找茬的時候。

民調結果也反應了選民們的上述觀點：呂特領導的保守派政黨將得以保留荷蘭國會第一大黨的地位，議席數量則將維持在34個至38個之間。荷蘭極右派政治領袖Geert Wilders未能因當前疫情受益，預測認為其將贏得17個至21個席位。

法廣存檔圖片 - Image d'archive RFI : Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte (à droite) du parti libéral VVD et le politicien d'extrême droite néerlandais Geert Wilders du parti PVV (à gauche). © Yves Herman/REUTERS 路透社

總之，未來還將由現首相呂特出面組閣，可能需要六個月時間，但2021年荷蘭立法選舉的大致結果在海牙時間周三21點投票站關門後即能初顯端倪。

荷蘭2021立法選舉“新式”

有學者指出，2021年立法選舉在荷蘭歷史上“新穎”和“複雜”。特別之處首先在於幾乎是100%的網絡競選，這是一大變化。之後是辯論只圍繞了一個主題：Covid-19疫情的短期管理；由一黨主導，呂特首相領導的自由民主人民黨（VVD）。