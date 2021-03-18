兩個邁克爾分別將於19日、22日開庭 加外交部發表聲明

加拿大政府3月17日表示，加駐華大使館接到通知，邁克爾·斯帕弗（Michael Spavor）和康明凱（Michael Kovrig）的庭審將分別於3月19日和3月22日舉行。加拿大外交部長馬克·加諾（Marc Garneau）通過推特回應指，“作為外交部長，我的首要任務是解決康明凱先生和斯帕弗先生被任意拘留的問題。我國政府將繼續不懈努力，確保他們立即獲釋。”

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加諾隨後代表加拿大政府發表聲明。加方聲明寫道，“對康明凱先生和斯帕弗先生的任意拘留是加拿大政府的最高優先事項，我們將繼續為確保他們立即獲釋而不懈努力。我國駐北京大使館已接到通知，對邁克爾·斯帕弗和康明凱的庭審將分別於3月19日和3月22日舉行”。

聲明稱，“我們認為這些拘留是任意的，並對這些程序缺乏透明度深感不安。加拿大官員正根據《維也納領事關係公約》和《中加領事協定》尋求繼續對斯帕弗先生和康明凱先生進行領事探視，並要求出席訴訟。加拿大官員將在這一令人無法接受的考驗中繼續向這些人及其家人提供領事支持。由於《隱私法》的規定，不能透露更多信息。”

中國外交部發言人趙立堅周四齣席記者會時表示，中方已經多次就加拿大公民在華案件，表明立場，敦促司法機關依法獨立辦案，充分保障人員各項合法權利，並一貫按照國際公約，處理領事通報等事宜。當被問到中方為何選擇在中美高層官員會晤前，公布案件審訊時間，沒公布細節，趙立堅強調有關決定，與中美對話無任何關係。

美國國家安全顧問沙利文(Jake Sullivan)和國務卿布林肯（Antony Blinken）18日與中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪和國務委員王毅舉行會晤。此前，美國總統拜登曾多次向加方表示，美國將儘力爭取斯帕弗和康明凱獲得釋放。

在2月23日的美加領導人視頻峰會上，拜登說，“讓我重申我們支持爭取被拘押在中國的兩名加拿大人斯帕弗和康明凱獲釋。人類不是談判籌碼。你知道，我們會一起努力，直到我們將他們安全接回。”