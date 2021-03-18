沙利文通報北約秘書長阿拉斯加會晤 北約發布2020年度報告

美國國家安全顧問沙利文(Jake Sullivan)3月17日致電北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg），並向後者通報了18日將與美國務卿布林肯（Antony Blinken）和中國官員在阿拉斯加舉行會晤。此前，斯托爾滕貝格16日主持發表北約2020年年度報告，並提出北約必須繼續適應和應對由中國崛起和俄羅斯更加強硬的行為造成的更具挑戰性的安全環境。

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美國國家安全委員會發言人艾米麗·霍恩(Emily Horne)周三通過聲明介紹稱，“國家安全顧問沙利文今天與北約秘書長斯托爾滕貝格通電話，重申拜登政府對聯盟的承諾。他表示支持秘書長的‘北約2030’倡議，即繼續調整聯盟以應對系統性和跨國性挑戰，包括網絡威脅和氣候變化”。

聲明指，二人還討論了“北約在阿富汗和伊拉克的任務，以及他們對俄羅斯破壞穩定活動的共同關切。他們指出，盟國必須繼續努力加強責任分擔，並同意在今年舉行的北約首腦會議之前密切合作。蘇利文預告了他和國務卿布林肯將於3月18日與中國官員舉行的會晤，並歡迎北約加強與印太夥伴的對話。”

斯托爾滕貝格在周二發布北約2020年年度報告時演講指，“2020年是由這場大流行病主導的。它改變了我們的生活，威脅到我們的經濟和社會。”他強調，“但北約保衛我們國家和人民的能力仍未減弱。我們支持文職人員應對該大流行病，同時繼續保護所有盟國免受任何威脅。”

演講中，斯托爾滕貝格提到，“79%的人認為，北美和歐洲在安全方面的合作很重要。這一點至關重要。因為我們需要一個強大的跨大西洋紐帶來應對我們所面臨的挑戰。俄羅斯破壞穩定的行為、恐怖主義的持續威脅、複雜的網絡攻擊、顛覆性技術、中國的崛起，以及氣候變化的安全影響。”他續指，“沒有一個國家能夠單獨解決這些問題。也沒有一個大陸能夠單獨解決這些問題。這就是為什麼歐洲和北美必須更加緊密地合作。在北約中，在戰略團結中。”

提問環節中，有記者問，“在與俄羅斯和中國的關係上，您對所有盟國有什麼建議，因為我們看到了一場巨大的混合戰爭在我們的空間和我們盟國的空間上發起，您的方法和您對北約成員國的建議是什麼？” 斯托爾滕貝格回答說，“我們看到一個更加強硬的俄羅斯，不僅要對鄰國的侵略行動負責，正如我們在烏克蘭和格魯吉亞所看到的那樣，而且俄羅斯還要對針對北約盟友的混合攻擊和網絡攻擊負責，並努力干涉國內政治進程，再加上中國的崛起所造成的全球力量平衡的變化，以及中國和俄羅斯正在更密切地合作，並共同進行軍事演習，所有這些共同決定了北約和我們聯盟未來的挑戰。”

斯托爾滕貝格說，“這也正是為什麼北約必須繼續適應和應對由中國的崛起和俄羅斯更加強硬的行為所造成的更具挑戰性的安全環境。”他稱，“而這包括廣泛的問題。其中許多問題在北約2030年建議中都有涉及，但這包括我們需要確保我們繼續加強我們的威懾和防禦，在涉及我們的網絡防禦時，我們正在加緊努力，但在涉及我們社會的復原力時，我們也在做更多的工作，確保我們有一個可靠的基礎設施，在和平、危機和衝突中的電信，而且同樣重要的是，我們保持我們的技術優勢，為了做到這一切，我們還需要加強我們作為北約大西洋兩岸30個盟國共同協商工作的方式。”

斯托爾滕貝格指出，“從根本上說，這是為了在國內和國際上捍衛我們的核心價值，基於規則的秩序。因此，這就是主要的應對措施，我們需要繼續確保北約繼續成為歷史上最成功的聯盟，繼續調整北約，這正是我期望各國國家元首和政府首腦在今年晚些時候舉行的北約首腦會議上以及外交部長下周討論時要做的事情。”另有來自《悉尼先驅晨報》的記者提問說，“回到您剛才所說的可靠的基礎設施和電信是關鍵，如果該國要採用您所說的全社會的韌性，是對抗更具侵略性的俄羅斯和越來越強硬的中國的關鍵，那麼華為能否參與該國的5G網絡？”

斯托爾滕貝格說，“我們已經在北約商定了我們所說的包括電信在內的基礎設施基線要求，這也包括5G網絡。”他說，“這些準則或基於要求的準則，我們正在專門處理與外國所有公司和外國控制企業有關的風險。我們要求所有盟友認真評估這些風險，分析這些風險，並採取必要的步驟和決定，以確保我們擁有可靠、可信的5G網絡，並考慮到與潛在的外國所有公司有關的風險。”

斯托爾滕貝格說，“我們不點名具體的公司或具體的國家，但我看到的是，現在越來越多的盟友正在做出決定。選擇其他公司，選擇華為之外的其他5G供應商，我歡迎我們看到盟友之間對5G網絡相關風險的看法有很大的趨同，以及擁有一個可靠系統的重要性。因此，我們沒有提到具體的公司，但我們看到盟友做出的決定，我對此表示歡迎，我認為這反映了我們的電信需要有更強的韌性。”