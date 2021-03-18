美官員巡訪印太 俄外長拉夫羅夫應邀下周訪華

中國外交部發言人趙立堅3月18日在例行記者會上宣布，應中國國務委員兼外交部長王毅邀請，俄羅斯聯邦外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）將於3月22日至23日對中國進行訪問。近日，美國在拜登政府強化印太地區盟友和夥伴關係政策指導下，開展了一系列的外交活動。

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趙立堅稱，“中俄是全面戰略協作夥伴，兩國外長保持密切交往是推動雙邊關係發展的應有之義。今年是《中俄睦鄰友好合作條約》簽署20周年，在中俄關係發展史上具有里程碑意義。雙方有必要進一步加強溝通，為今年雙邊關係發展奠定基礎”。

趙立堅表示，拉夫羅夫外長訪華期間，王毅國務委員兼外長將與他舉行會談，雙方將就雙邊關係及近期高層交往對錶，就共同關心的國際及地區問題交換意見。他稱，“相信此訪將進一步鞏固中俄關係高水平發展的良好勢頭，密切雙方在國際事務中的戰略協作”。

日前，在拜登政府的推動下，美日印澳四國領導人3月12日舉行了四方對話機制（Quad）下的首次領導人會晤。七國集團（G7）外交部長及歐盟外交與安全政策高級代表當天還發表聯合聲明，對中國政府修改香港選舉法表示嚴重關切。四國領導人並於13日在《華盛頓郵報》發表了題為“我們四國致力於建立一個自由、開放、安全和繁榮的印度洋-太平洋地區”的聯名文章。

此外，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在上任後首次外訪日韓盟國，及印太夥伴印度的行程仍在進行當中。

對此，中國駐美大使崔天凱周三在美中官員阿拉斯加會晤前向國內媒體表示，“美國如想藉此取得談判優勢，就有如走夜路唱歌，沒有太大必要也沒有太大作用。”