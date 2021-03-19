加拿大商人斯帕弗被控案丹東開庭 法院將擇期宣判

加拿大商人邁克爾•斯帕弗（Michael Spavor）被中國起訴為境外刺探、非法提供國家秘密案，3月19日在遼寧省丹東市中級人民法院開庭審理。法院表示由於案件涉及國家秘密，不公開庭審，將會擇期宣判。開庭前有來自加拿大在內，9個國家的10名外交官被拒絕旁聽。

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加拿大駐華大使館代辦倪傑民（Jim Nickel）介紹說，斯帕弗當天出庭參加了開庭審理，但法庭尚未宣判，庭審本身持續了大約三個小時。院方表示，將會擇期宣判。倪傑民在法庭外告訴記者稱，對 “缺乏透明度和訪問權感到失望”。為了到庭旁聽，英國、美國、法國和澳大利亞在內的其他8個國家的10名外交官專程來到丹東，倪傑民將此描述為各國聲援斯帕弗和表達反對任意拘留的姿態。他說，“我們感謝國際社會的支持”。

開庭前，斯帕弗的家人罕見發表聲明，並在聲明中提出“有必要說出來，呼籲無條件釋放”斯帕弗。他的家屬還指出，斯帕弗“繼續以不公正的方式被拘留，剝奪他的自由，既不公平也不合理，特別是考慮到案件缺乏透明度。” 斯帕弗的家屬形容他“只是個平凡的加拿大生意人，為了在加拿大、中國和朝鮮民主主義人民共和國間創造具有建設性的關係，做出了非比尋常的努力”。聲明說，“斯帕弗熱愛在中國生活和工作，絕對不會做出任何冒犯中國或中國人民利益的事。”

面臨22日開庭的康明凱（Michael Kovrig）此前供職的國際危機組織（International Crisis Group）也發表聲明，呼籲中國當局將其釋放。國際危機組織紐約部主管阿特伍德（Richard Atwood）表示，“被囚禁830天後，康明凱應該被立即釋放，讓他可以回家，與親人團聚。”阿特伍德稱，對康明凱即將受審的消息感到“失望”，“從他被拘押的那一刻起，本案的政治性質就昭然若揭了”。該組織過渡副主席艾羅（Comfort Ero）強調，康明凱在中國的工作內容向來“公開，且中國當局也非常清楚”。

康明凱的妻子納吉布拉（Vina Nadjibulla）則在接受加拿大CTV新聞台採訪時表示，聽到丈夫即將在中國受審的消息，對於已經疲憊不堪的兩年爭取自由的鬥爭來說，是一個毀滅性的打擊，但這並不能改變他的清白。納吉布拉說，她最擔心的是康明凱將如何接受這個消息，因為他已經經歷了太多。她說，“這對我們在這裡的所有人來說都是一個很難理解和明白的消息，但我們有彼此照應的好處......他必須靠自己的力量去理解這一切，並在這期間保持堅強。”

納吉布拉說，“我仍然關注的是，無論周五和下周一發生什麼，這整個過程從根本上來說都是有缺陷的，因為邁克爾是無辜的，他的拘留是任意和不公正的，這必須是我們關注的重點”。她補充道，美國總統拜登（Joe Biden）在這一問題上的強硬立場令她感到鼓舞，但希望他能儘快以具體行動跟進。

加拿大前駐華大使趙樸（Guy Saint-Jacques）另在受訪時表示，中方對斯帕弗和康明凱審判的時間顯然是為了配合中美之間的談判。他認為，這是北京方面希望向拜登政府施壓，安排釋放華為首席財務官孟晚舟。他周四告訴加拿大廣播公司說，“可以說，現階段的解決方案必須來自華盛頓......。（加拿大）陷入了美國和中國之間正在進行的這場地緣政治遊戲中。”