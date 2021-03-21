中方向美髮話：中共執政地位是「紅線」 布林肯稱聯絡盟友應對港台疆問題

中共政治局委員楊潔篪在中美高層戰略對話的開場白被視為戰狼味十足，但據官媒新華社在對話結束後的報道透露了中方更多的強硬立場，指中方在會上強調，中國共產黨的執政地位和制度安全不容損害，「這是不可觸碰的紅線」，明確要求美方消除上屆政府對華錯誤政策影響。

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一連兩天的中美高層戰略對話昨天結束，中美官員雖各自承認在多方面存在分歧，但一改對話開場白時的劍拔弩張，楊潔篪和美國國務卿布林肯會後均形容，對話坦率及有益，有助了解，期望繼續這種高層溝通。報道又指，雙方更同意建立中美氣候變化聯合工作組，就便利外交人員活動及媒體記者等問題展開磋商。

另根據新華社報道，中方官員不點名地針對美國前特朗普政府刻意把中國人和執政的中國共產黨區分對待的政策發言，指中國共產黨的執政地位和制度安全不容損害，這是不可觸碰的紅線。中國的發展離不開中共的領導，這作用和中共領袖的核心地位，得到中國人民擁護，促請美方正確看待中國的政治制度和發展道路，不要重蹈「美國上屆政府實行極端錯誤的反華政策」，並要求美方消除這些影響，同時避免製造新的問題。

美方：對應港台疆議題聯絡盟友中方：停製裁、勿踏中方底線

不過，雙方會後繼續就港台疆等問題發表對立言論。美國國務卿布林肯會後說，雙方在新疆、香港、台灣等問題上存在「根本性差異」，美方正告中方，「美國正與國會、盟友和夥伴密切咨商，檢視這些議題。」

而新華社昨日再次發稿，指中方官員在會上重申捍衛國家主權，反對外國指點中國內部事務，並逐一就港台疆及西藏問題反駁美方指控。官員強調，「完善」香港選舉制度是中央事權，必須堅持「愛國者治港」，任何外國政府都無權干涉；中方敦促美方停止插手香港事務，停止為「港獨」勢力撐腰打氣，撤銷對中國官員和機構的「非法制裁」，不要再試圖搞亂香港，不要阻擋中國推進「一國兩制」的進程。如果美國繼續一意孤行，中國必將作出堅定響應。

在台灣問題上，中方指出，這涉及中國核心利益，「沒有任何妥協退讓餘地」，敦促美方停止美台官方往來和軍事聯繫，停止售台武器，不助台拓展所謂「國際空間」，不向「台獨」勢力發出任何錯誤訊號，不要試圖突破中方底線，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定。

新華社報道沒有提及美方在有關問題上提及的「根本性差異」，只是說，美方表明堅持「一個中國」政策。