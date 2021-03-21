美官員稱會談有幫助 中方稱將組建氣候變化聯合工作組

3月19日，美中阿拉斯加高層會晤結束後，一名美國高級官員向記者介紹說，周五結束的會議是有幫助的，但沒有提出雙方間任何具體的協議。中國官媒新華社發出的新聞稿說，中美兩國將建立一個氣候變化聯合工作組。

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一名美方官員在連續兩天的會談結束後向路透社表示，“"我確實認為我們比之前掌握了更多的信息，這將是有幫助的”。該官員說，“我們認為，在我們正常的外交交往過程中，可能有幾個領域，我們可能會探討是否有一些領域我們可以一起做一些工作”。其續指，美中間可以合作的領域包括朝鮮、伊朗、阿富汗和氣候變化，但他沒有說雙方已經為此達成任何協議。

美國務卿布林肯會後對媒體表示，在舉行對話之前，美方很清楚，雙方在一些領域存在根本性的分歧，包括中國在新疆的行為，對香港、西藏以及越來越多的對台灣的行為以及在網絡空間所採取的行動。他說，“毫不意外的是，當我們明確而且直接地提出這些問題時，我們得到了抵觸式的回應，但是我們也得以就一個廣泛的議程進行了很多小時的非常坦率的交談。”布林肯說，“在伊朗、朝鮮、阿富汗、氣候方面，我們有利益交集。”

美國國家安全顧問沙利文說，美方將基於這次會談的情況，在與盟友和夥伴進行磋商之後決定下一步的措施。他說，“我們帶着清醒的認識來，並帶着清醒的認識離開。我們將返回華盛頓評判我們所處的局面。我們今後將繼續與盟友和夥伴磋商，討論今後所要採取的措施。”他提出，在從伊朗到阿富汗的一系列問題上，美方會通過正常的外交渠道繼續與中方共事。

新華社21日的報導稱，中方願與美方在以聯合國為代表的多邊機制中維護真正的多邊主義，為國際社會提供更多更優質的國際公共產品。兩國可以在抗擊新冠疫情、應對氣候變化、推動世界經濟復蘇等當前國際社會最緊迫的三大任務上開展合作，在重大國際地區問題上加強溝通協調，共同做大合作蛋糕。此次對話中，雙方也表示將圍繞二十國集團、亞太經合組織等多邊活動加強協調磋商，同意在氣候變化、伊朗核、阿富汗、朝鮮半島、緬甸等一系列問題上保持和加強溝通協調。

就兩國代表會談事項和具體措施則提到，雙方均致力於加強在氣候變化領域對話合作，並將建立中美氣候變化聯合工作組；將本着對等互惠的精神就便利彼此外交領事機構和人員活動以及媒體記者相關問題進行商談等。