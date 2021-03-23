柏林《日報》：相互制裁不會有贏家

歐中相互制裁，氣氛快速緊張。據德國《明鏡》周刊周二傍晚報道，德國外交部周二傳喚中國駐德大使吳懇，以明確表示中國的制裁反擊“意味着不適當的升級和不必要地使歐中關係緊張。”

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歐盟因新疆人權問題，周一制裁中國。中國立即做出反應，制裁一系列歐洲議員和學者，其中包括德國綠黨歐盟議員Reinhard Bütikofer，基民盟籍歐盟議員Michael Gahler，維族人研究人員Adrian Zenz和柏林墨卡托中國研究中心。

《海爾布朗之聲報》報道說，德國社民黨籍外長馬斯周二下午在布魯塞爾表示，“就在我們制裁損害人權的同時，北京制裁了民主及其機構。這是我們不能接受的。”

基民盟外交政治家羅特根向德國《商報》表示，“歐盟因中國大規模侵犯人權而開始進行象徵性的制裁。如果歐盟因受到反衝而回縮，並且態度不再嚴厲，這將是歐盟最大的外交政策自殘。”他認為，在當前情況下，不能批准與中國的投資協議。

就歐中相互制裁，柏林出版的《日報》發表評論說，歐盟應注重談判和公眾壓力。歷史表明，中國往往在從外部受到越來越多的威脅時，會加劇對國內的鎮壓。制裁是一條值得懷疑的道路，因為制裁通常會產生相反的效果。似乎就為了要證明這一點，北京領導人在歐盟採取制裁措施僅數小時後，就做出了反應，對歐洲政客和學者實施了制裁。中國的反擊無疑是不相稱且不恰當的。但如果歐洲開放這種危險的螺旋式升級活動，這將更具有破壞性。最後將只有輸家，不會有贏家。