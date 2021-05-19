何俊仁楊森陳皓桓單仲偕及蔡耀昌吳文遠不準保釋

16.4 圖左的黎智英(下)和李卓人及梁國雄因組織和參與遊行遭重判，圖右的李柱銘和何俊仁(紅圈)獲緩刑(麥燕庭提供)

2019年10月1日反修例遊行案件，壹傳媒創辦人黎智英、支聯會李卓人及民主黨何俊仁等10名民主派人士被控組織及參與未經批准集結等罪。各人昨於區域法院認罪，法官胡雅文將案件定於本月24日聽取求情，28日判刑。陳皓桓、何俊仁、楊森、吳文遠、單仲偕及蔡耀昌6人申請保釋候判，單仲偕及蔡耀昌，即時還柙。

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下午開庭前，黎智英的太太由旁聽席走下樓梯，問黎“食咗嘢未”。黎聞言拉下口罩，邊點頭邊說“食咗”。黎妻關心他吃了什麼，黎回應謂“食粥”，並透露每天下午皆吃粥，再向繼續追問他吃什麼粥的黎妻表示吃了眉豆粥。

案中被告陳皓桓、何俊仁、楊森、吳文遠、單仲偕和蔡耀昌原本獲準保釋至今日，控方申請撤銷6人保釋，他們隨即提出保釋候判申請。國安法指定法官胡雅文考慮後，拒絕所有被告的保釋申請。6人當中，除陳皓桓和單仲偕沒有案底外，何俊仁有組織及參與未經批准集結案底，楊森亦有未經批准集結案底，至於吳文遠和蔡耀昌則分別有煽惑他人參與非法集結或非法集結案底。

旁聽席上人士聞判即時傳出“冇天理”等不滿之聲。散庭時公眾先為被告打氣謂“撐住、加油”。各被告分別將隨身物品交予家人及朋友，然後逐一步入犯人欄。

陳皓桓臨進入犯人欄前稱：“集氣再爭取！香港人，頂硬上！”言畢一呼百應。另有旁聽公眾高叫“政治檢控可恥”、“讀咁多書搞文字獄”、“沒有暴徒，只有暴政”，另有情緒較激動的旁聽人士更罵起粗言謂“X街政府”、“律政司一定受制裁”。

10名被告當中，黎智英、李卓人、梁國雄及何秀蘭已因另案身陷囹圄。他們今早踏入犯人欄時，旁聽席即時響起打氣聲謂：“人哥！撐到底！”“黎智英！好人一世平安！”

旁聽眾人站立與犯人欄內的被告笑着揮手，而四人亦不停揮手回應，面露笑意，黎亦繼續向支持者“派心”及合十致謝。長毛妻子陳寶瑩一度由旁聽席走上前欲靠近犯人欄問候丈夫，惟遭保安阻止，旁聽人士不滿道：“打招呼都唔得！”

案件今續由曾處理多宗集結案的國安法指定法官胡雅文審理。控方在庭上播放多段新聞片段，並逐一將片中多名被告指出。新聞片播放近兩小時才完結，陳皓桓、何俊仁、楊森、吳文遠、單仲偕及蔡耀昌的保釋申請需押後至今午開始。

其中吳文遠因參與2016年反釋法遊行，2019年9月被裁定非法集結等罪名成立，判監14天、緩刑一年。由於本案在緩刑期內發生，控方表明將以其違反緩刑條件為由，申請即時執行該案刑期。