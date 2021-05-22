美防長據報三度要求與許其亮對話被拒

英國《金融時報》5月21日報導指，美國國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)曾三度提出要求與中共中央軍事委員會副主席許其亮對話，但都被中方拒絕。 此外，美軍參謀長聯席會議主席米利(Mark Milley)將軍被指也未能與中國對等層級的官員進行過對話。

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一名美國國防官員向該報透露稱，奧斯汀曾三次要求與中央軍委副主席、政治局委員、中國最高級軍官許其亮將軍對話，但都被中方拒絕。 美國官員表示，他們不希望僅僅為了開會而與中方官員舉行高級別會議，特別是在兩國最高外交政策官員3月份在阿拉斯加發生公開爭吵之後。但拜登政府認為，由於印太地區的緊張局勢不斷加劇，奧斯汀與許其亮的對話很重要。美中軍隊的接觸也越來越密切，特別是在南中國海及台灣海峽周邊海域。

一名美國國防官員稱，美方要求奧斯汀與許其亮通話，但“中國軍方一直沒有做出回應”。據第二位官員稱，除了奧斯汀的對話請求出現僵局外，米利將軍自今年1月拜登總統宣誓就職前就沒有與中國對等層級的官員進行過對話。自拜登上任以來，華盛頓和北京就從新疆維吾爾等少數民族人權問題到中國在台灣周邊的軍事活動等問題發生爭執。今年早些時候，中國戰機在台灣附近模擬了對“羅斯福”號航母戰鬥群的導彈攻擊。中國還在東海和南海的爭議海域採取了強硬表態。

報導稱，奧斯汀原本計畫下月參加在新加坡舉行的香格里拉對話，中國國防部長魏鳳和預計也會出席。不過，今年的會議最終因新冠疫情緣故本周宣布取消。美國國防官員說，曾討論讓奧斯汀在新加坡與魏鳳和會面的事宜，但遭到奧斯汀反對。在拜登內閣中排名第四的奧斯汀希望與在中國政治和軍事體系中級別都高於魏鳳和的許其亮通話。這位美國官員說，“我們認為適當的對應方是中央軍事委員會的副主席。”

報導提及，2018年，時任美國國防部長馬蒂斯(Jim Mattis）到訪北京時曾與許其亮會面。但其餘時間裡，與美方軍事高官接觸的一直是魏鳳和，這讓美方越發受挫，因為魏鳳和在中國體制中權力很小，也不是具有決策權的25名中央政治局委員中的一員。白宮據稱在如何應對這一問題上存在分歧。一些美國國家安全委員會的官員反對奧斯汀與魏鳳和接觸。另一個派則沒有那麼抵制，但他們希望奧斯汀通過會議或電話等形式告訴魏鳳和，他只會與許其亮舉行會談。

美國國家安全委員會拒絕對此發表評論。透露這一信息的美國國防官員證實存在分歧，但拒絕提供任何細節。中國駐華盛頓大使館沒有回應評論請求。德國馬歇爾基金會的中國問題專家葛來儀（Bonnie Glaser）認為，五角大樓必須能夠與真正的軍事決策者接觸，並指出中國軍委對解放軍行使指揮權。她說，“為解決美國對中國軍事行動日益增長的擔憂，以及為避免在近距離行動的美軍和解放軍之間發生碰撞而採取的降低風險措施，重點應放在中央軍委上”。

曾在中國居住過的，美國國防部負責東亞事務的前副助理部長克林克（Heino Klinck）說，由於中美兩軍有不同的架構體系，要與中國達成會面協議一直頗具挑戰性。他說，“考慮到台灣局勢和其他問題，如東海和南中國海，以及中國試圖脅迫我們的主要盟友夥伴，如澳大利亞，有明確的溝通是重要的”。克林克稱，“我們需要向中國傳達我們自己的紅線是什麼，因為他們在傳達他們的紅線。”