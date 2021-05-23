台港服務交流辦公室去年7月1日起運作，辦公室下設諮詢服務組、專案管理組和行政庶務組，為進入台灣、需要協助的港人、香港跨國企業及國際法人團體，提供服務及基本照顧。

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港府新聞稿所指的“援港專案”及“台港服務交流辦公室”，前者全名為“香港人道援助關懷行動專案”，是台灣政府去年6月發表的措施，以回應《港區國安法》實施侵害香港自由。

協助落實“援港專案”的“台港服務交流辦公室”設於台港經濟文化合作策進會旗下，去年7月1日起運作，辦公室下設諮詢服務組、專案管理組和行政庶務組，為進入台灣、需要協助的港人、香港跨國企業及國際法人團體，提供服務及基本照顧。時任陸委會主委陳明通曾指，專案非救援性質，適用對象必須合法進入台灣，及符合《香港澳門關係條例》第18條規定的港澳人士，偷渡者不屬專案協助範圍。

資料顯示，台港服務交流辦公室去年7月至12月底共接獲近1,800通電話及電子郵件，主要查詢在台移民定居、投資、就業、就學等事宜。內政部移民署統計顯示，2020年獲許可在台居留的香港居民人數為10,813人，遠超2019年的5,858人和2018年的4,148人，創30年以來新高。