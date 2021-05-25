伊朗當局周二正式公布總統大選的7名候選人名單

法新社消息，伊朗當局周二正式公布了參加總統大選的候選人名單。候選人總共7名，其中包括5名極端保守派人士。法新社指出，不出意料，伊朗前總統艾哈邁迪-內賈德的候選人資格沒有得到批准。

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伊朗內政部當地時間周二發表聲明，正式宣布經憲法監護委員會批准有資格競選總統的候選人名單。候選人共7人，分別為：賽義德·賈里里，曾任伊朗國家安全委員會秘書、伊朗核問題首席談判官，現就職伊朗對外關係戰略委員會；穆赫辛·雷紮伊，現任伊朗確定國家利益委員會秘書長，曾任伊朗伊斯蘭革命衛隊總司令；易卜拉欣·萊西，現任伊朗司法總監；阿里禮薩·紮卡尼，現任伊朗議會研究中心負責人；阿米爾·侯賽因·加吉紮德·哈希米，現任伊朗議會第一副議長；穆赫辛·邁赫拉利紮德，曾任伊朗副總統；阿卜杜爾納賽爾·赫馬蒂，現任伊朗中央銀行行長。

此次伊朗總統大選共有近600候選人報名參選。伊朗媒體之前普遍預期這場選舉將是保守派前國會議長拉里賈尼與極端保守派伊朗司法總監之間的對決，但拉里賈尼最終沒在名單內。法新社的報道指出，易卜拉欣·萊西目前勢頭看好，他曾經在2017年的總統大選中得票38%。據伊朗法爾斯通訊社周二公布的一項民調顯示，有72.5%的人準備投易卜拉欣·萊西的票。

另外，歐盟宣布恢復在維也納舉行的第五輪伊朗核計畫談判，而美國確認上一輪維也納談判是建設性的，並取得了切實進展。美國駐伊朗特使羅伯特·馬利在推特上說，仍有許多工作要做，他表示希望第五輪會談將朝着相互遵守核協議的方向前進。白宮發言則表示，美國準備在維也納與伊朗進行第五輪間接談判，她表明外交努力取得了進展，並補充說，這些談判是為了阻止伊朗獲得核武器。

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利表示，伊朗準備完全遵守核協議的要求，而且伊朗的核設施是世界上受監視最多的核設施。博雷利補充說，如果美國遵守核協定的經濟方面，伊朗願意履行其承諾，並考慮美國單方面撤出該協定對伊朗經濟造成的損害。他指出，達成協議前拖的時間越長，伊朗成為核大國的機會就越大，因此，該協議是防止這種情況發生的唯一途徑。