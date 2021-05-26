聯合國促白俄羅斯立即釋放普羅塔塞維奇 明開會討論“強迫降落”

聯合國人權事務高級專員辦事處對白俄羅斯反對派記者和活動人士普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）遭到任意監禁表示強烈譴責，稱該起“令人震驚的事件”表明白俄羅斯對記者和民間社會的鎮壓已進入了更加殘酷的新階段。聯合國負責制定國際航空原則、促進國際航空運輸發展的專門機構國際民航組織此前已通過官方社交媒體對這一“似乎是強迫降落……可能違反《芝加哥公約》”的事件表示嚴重關切，並表示將在5月27日就這一事件召開緊急會議。

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聯合國人權機構呼籲“立即釋放”反對派記者普羅塔塞維奇。據聯合國官方消息說，人權高專辦發言人科爾維爾25日自在日內瓦表示，5月23日，反對派記者普羅塔塞維奇所搭乘的瑞安航空班機，在從希臘雅典飛往立陶宛維爾紐斯的途中被迫轉向，降落在白俄羅斯首都明斯克，“似乎是出於偽造的理由，且專門就是為了抓捕他。”科爾維爾表示，白俄羅斯通過軍事武力威脅，以任何國際或國內法律程序之外的手段將普羅塔塞維奇從其他國家轉移至本國，此舉“無異於非常規引渡”，是對國際法的嚴重違反。

據科爾維爾表示，此類公然濫用國家權力，對行使受到國際法保護的權利的記者實施逮捕的行為，應該受到最強烈的譴責。

科爾維爾呼籲白俄羅斯政府“立即釋放”普羅塔塞維奇，他表示，僅僅因為記者批評了政府就對其實施逮捕，不符合言論自由權，違反《公民及政治權利國際公約》。科爾維爾表示，“根據人權法，僅僅是組織和平集會，絕對不應被國家法律認定為犯罪，包括反恐怖主義法律。以逮捕或監禁手段來懲罰合法行使意見、表達和集會自由權的人員構成任意監禁。”

科爾維爾表示，這一任意逮捕行為釋放出了令人極其擔憂的信號，意味着白俄羅斯針對記者、人權捍衛者和其他民間社會成員的鎮壓行動正在升級，包括居住在國外的活動人士。

據科爾維爾同時強調， 強迫瑞安航空班機轉向和降落，造成了機上乘客的恐慌，將他們暴露在不必要的風險之下，侵犯了他們的人權。

科爾維爾還表示，24日晚上，普羅塔塞維奇在白俄羅斯國家電視台的報道中出現，並承認自己組織了反政府遊行，他的面部有明顯瘀傷，所謂的“供詞”也很可能是在受到脅迫的情況下作出的。科爾維爾表示，普羅塔塞維奇的此次露面並不能讓人感到放心，“此類通過刑訊逼供手段所取得的供詞，受到《禁止酷刑公約》的禁止”。科爾維爾表示，人權高專辦對普羅塔塞維奇的安全感到擔憂，正努力尋求確認他是否受到非人道待遇、是否遭受虐待或酷刑。與此同時，據報道，與普羅塔塞維奇搭乘同一航班的女友薩帕加（Sofia Sapaga）也遭到了任意監禁，她的處境和安全同樣引人擔憂。

據聯合國該報道稱，現年26歲的普羅塔塞維奇是白俄羅斯線上媒體NEXTA的聯合創始人和前編輯，該媒體平台在去年八月白俄羅斯總統選舉之後所爆發的大規模抗議示威期間曾參與組織多場遊行活動。白俄羅斯安全部門於去年將普羅塔塞維奇列入“涉嫌恐怖活動人員”名單。據媒體報道，5月23日，他所搭乘的愛爾蘭瑞安航空公司FR4978航班，在從希臘雅典飛往立陶宛首都維爾紐斯的途中改道，降落在白俄羅斯首都明斯克國際機場，並在機場內停留數小時。該航班最終於當地時間21時25分飛抵維爾紐斯，比原定到達時間晚了七個小時，但普羅塔塞維奇和女友薩帕加在航班重新起飛前被從機上帶走。

白俄羅斯國家通訊社則報道稱，該航班當天是因遭遇炸彈威脅而緊急降落在明斯克機場，在經檢查未發現爆炸裝置後重新起飛並安全抵達目的地。報道稱，在飛機發出緊急降落請求後，白俄羅斯總統盧卡申科下達了允許降落的命令，白軍方同時還派遣了一架米格-29戰鬥機對客機實施伴飛護送。

聯合國說，聯合國負責制定國際航空原則、促進國際航空運輸發展的專門機構國際民航組織此前已通過官方社交媒體對這一“似乎是強迫降落……可能違反《芝加哥公約》”的事件表示嚴重關切，並表示將在5月27日就這一事件召開緊急會議。