華盛頓郵報刊文：新冠病毒從武漢實驗室外泄為什麼可信？

《華盛頓郵報》25日刊文稱，新冠病毒從武漢實驗室外泄的說法，先前被當成可笑的陰謀論，但在過去幾個月間卻獲得了新的可信度。

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病毒從武漢實驗室外泄為何變得可信？文章指出：首要原因是，過去這段期間以來，病毒源於大自然的推論調查，到頭來通通失敗；其次，有關病毒從實驗室外泄的說法，最初常與病毒是故意製造的“生化武器”混為一談，讓許多科學家一聽到便嗤之以鼻，視為無稽之談。

中國對於病毒起源一直缺乏公開透明，最近一波對於武漢實驗室活動的注意及討論，讓某些科學家紛紛坦承，對於病毒可能與實驗室有關的說法，當初其實太早打回票。

《華盛頓郵報》文章指出，在某些情況下，重要消息雖然在疫情初期就能取得，卻遭到忽略，而在其他情況下，專家們努力跳出傳統思維，一點一滴搜證拼湊具有可信度的真相，並以科學為基礎，這些理論開始讓民眾改變想法，因此出現了要求對武漢實驗室在疫情爆發之前有哪些活動展開徹底調查的最新呼籲。

今年5月14日，18位知名科學家在《科學》雜誌發表公開信，要求對於新冠病毒起源展開全新調查，因為從實驗室外泄以及人畜共同傳染造成疫情擴散，兩者都是有可能的。

文章指出：從疫情發生之初，共和黨籍聯邦參議員科頓(Tom Cotton)便把矛頭指向武漢實驗室，要求中國說明。《紐約時報》說，如果柯頓所言確實為真，歷史將為他記功。

《華爾街日報》近日根據美國情報報道，中國武漢病毒研究所三名研究人員在2019年11月便出現嚴重新冠病情並去醫院醫治；一直否認新冠病毒來自武漢實驗室的美國首席防疫專家福奇近日改口，稱“應該繼續調查中國發生了什麼”。