中英外長通話 拉布表達對港疆問題持續關切

英國首席大臣兼外交發展大臣拉布（Dominic Raab）5月27日與中國國務委員兼外長王毅通話。拉布在推特上寫道，“今天我與中國外交部長王毅就共同應對氣候變化和健康等全球挑戰的重要性進行了交談。我強調了英國對香港局勢的深切關注，以及聯合國需要不受限制地進入新疆。”

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英國外交部發言人就兩國外長的通話內容介紹稱，“外交大臣今天與中國國務委員兼外交部長王毅通話。他們討論了建設性的英中關係對於應對氣候變化和全球健康等全球挑戰的重要性。外長們還討論了一系列外交政策問題，包括緬甸、伊朗和朝鮮的局勢。”發言人說，“外交大臣重申了英國對香港局勢和新疆侵犯人權行為的持續關注，並強調了讓聯合國人權專家不受限制地進入新疆的重要性。”

英方發言人表示，“部長們在結束通話時一致認為，從貿易到應對生物多樣性喪失，兩國存在合作的機會，並表示他們期待着就這些問題進行進一步討論”。中國外交部的聲明提及，王毅就涉港、涉疆問題闡述了中方原則立場，強調“‘一國兩制’是中國的基本國策，中方將堅定不移、一以貫之地堅持。中國在香港所做的一切，都是為確保‘一國兩制’行穩致遠”。他亦稱，“中方歡迎外界各方人士到新疆了解真實情況，但不接受‘有罪推定式’的所謂‘調查’。”