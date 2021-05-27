日歐首腦峰會強調台灣海峽和平與穩定的重要性

日本首相菅義偉與歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）和歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）5月27日共同出席了日歐領導人峰會。雙方就新冠疫情和疫苗生產及派發、共同應對氣候變化、加強在數字和貿易領域合作，針對世貿組織改革及強化日歐在印太地區合作等多個話題達成一致。

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菅義偉會後通過推特表示，“與米歇爾主席和馮德萊恩主席進行了一次富有成效的會晤，就新冠疫情、氣候變化和其他問題交換了意見。”他說，“隨着歐盟在印太地區的興趣和存在不斷增加，我們將加強我們的夥伴關係，以實現該地區的自由和開放秩序。”米歇爾亦指，“多邊主義、民主、法制。這是團結歐盟和日本的基石。”他說，“我們聯合起來，以提高新冠疫苗生產水平；保護我們的地球，減少排放；發揮貿易與數字的潛力；加強安全，特別是在印太地區”。在日本和歐盟結為戰略夥伴關係20周年之際，雙方還宣布打算組建一個綠色聯盟，以加速兩個經濟體在未來幾十年內向氣候中立、循環和資源高效的方向轉型。該協議是在日歐峰會期間敲定的，雙方同意在保護環境、保護生物多樣性和應對氣候變化方面加強合作。日歐的共同目標是到2050年實現氣候中立。

馮德萊恩稱，作為志同道合的夥伴，日歐將促進雙邊貿易，共同致力於世貿組織的改革，以促進基於規則的多邊貿易。雙方還會加強在數字領域的合作，歐盟會繼續向日本出口更多的新冠疫苗。馮德萊恩在會後的記者會上介紹稱，“這是一個團結的標誌，也是與日本友好的標誌，到目前為止，歐盟已經授權向日本出口超過1億劑疫苗。這大約足夠為40%的人口接種疫苗。這反映了歐盟和日本之間非常強大的聯繫。”

就世貿組織改革問題，馮德萊恩說，“在多邊貿易方面，我們完全贊同關於改革世貿組織的必要性的觀點。而且，我們非常高興的是，美國與拜登總統重新回到了談判桌前，我們現在應該利用這一勢頭，主要是制定新的多邊規則和解除爭端解決機制”。她說，“在此，我們同意，我們將共同推動在今年下半年的世貿組織部長級會議上真正取得具體成果。”米歇爾還談到，“我們還討論了我們社會的數字化轉型問題。歐盟希望將未來10年作為我們的數字十年。我們將與日本在新興技術、關鍵材料、5G、6G、人工智能、數據和平台方面進行合作。而這將提升歐盟和日本的競爭力，並在多邊論壇上制定標準。”

米歇爾指出，“我們還加強了我們的安全和防務合作。歐盟決定加強其對印太地區的戰略關注”。他說，“我們有強烈的興趣與日本一起加強我們在海上安全、技術合作、網絡安全、虛假信息方面的合作，並促進該地區的基本價值觀和原則。隨着人權和民主在世界各地受到攻擊，歐盟和日本需要協調我們的行動。”米歇爾補充說，“我們還討論了一系列地區事務，包括中國東海和南中國海局勢、朝鮮、伊朗及核協議、緬甸、烏克蘭、俄羅斯或中國。我們期待着我們在東京的下一次會議，以進一步加強歐盟和日本的關係。”

日歐首腦在聯合聲明中重申，“在我們各自處理該地區問題的方法的共同點基礎上，我們將加強合作，以建立一個自由和開放的印太地區，該地區具有包容性並以法治為基礎。我們將加強合作，以建立一個自由和開放的印度洋-太平洋，它具有包容性，基於法治和民主價值，並且不受脅迫的約束”。聲明指，“我們完全支持東盟的團結和中心地位，以及東盟國家之間的合作。我們完全支持東盟的團結和中心地位，以及《東盟印度-太平洋展望》（AOIP），並將尋求加強與東盟在該地區的合作。我們將尋求加強與東盟在該地區的合作。我們還將與南亞和太平洋島嶼國家合作。”

日歐領導人表示，“我們仍然嚴重關切中國東海和南中國海的局勢，並強烈反對任何改變現狀和加劇緊張局勢的單邊企圖。”聲明指，“我們重申尊重國際法的極端重要性，特別是《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）中關於有義務以和平方式解決爭端的規定，以及維護航行和飛越自由。我們強調台灣海峽和平與穩定的重要性，並鼓勵和平解決海峽兩岸問題。”