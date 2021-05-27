歐盟籌畫對白俄經濟制裁 德外長：若不放人將迎來漫長制裁

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell ）5月27日表示，歐盟或將針對白俄羅斯的重要出口商品採取經濟制裁措施，主要將瞄準鉀鹽出口和經其領土向西歐輸送的天然氣。德國外交部長馬斯（Heiko Maas ）當天還向盧卡申科（Alexandre Loukachenko ）發出警告，並指如果不開始釋放政治犯，包括最近通過迫降客機逮捕的獨立記者及同伴，他的獨裁主義傾向政權將面臨一連串的制裁。

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博雷利在葡萄牙首都里斯本召開的歐洲外長非正式會議上表示，白俄羅斯作為鉀元素的重要出口國家，幾乎所有出口的鉀肥都流向波羅的海國家，而這很容易被控制，同時經白俄羅斯管道輸送到歐盟國家的天然氣，其運輸管道亦可得到控制。他說，“白俄羅斯是一個主要的鉀鹽出口國：25億美元。一切都要經過波羅的海國家。如果你真的想控制，這很容易做到。”博雷利說，“我們也可以想象，通過白俄羅斯到達歐洲的天然氣，仍然是通過另一條管道來到歐洲。白俄羅斯將失去過境權，這一點不容忽視”。

德國外長馬斯警告稱，如果盧卡申科政權不改弦更張，那麼針對與其關係密切的個人和公司的一系列新的定向制裁措施，將只是對該政權進行經濟和金融打擊的開始。馬斯當天在抵達歐盟外長會議時表示，“我們將繼續關注（這些制裁）將在白俄羅斯產生什麼後果，盧卡申科是否會讓步”。他說，“如果不是這樣，我們必須假設，這將只是一個巨大而漫長的制裁螺旋的開始”。

歐盟已經制定了針對盧卡申科和其政權高級官員的制裁措施，禁止旅行並凍結資產。馬斯說，歐盟目前正在準備的新經濟制裁旨在“對白俄羅斯的經濟結構和支付交易造成相當大的衝擊”。歐盟27國領導人周一要求“立即釋放”在迫降客機事件中遭到盧卡申科當局扣押的獨立記者普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）及女友薩帕加（Sofia Sapaga）。馬斯補充說，如果明斯克想避免歐盟的額外製裁，必須走得更遠，釋放其他數百名政治犯。馬斯說，“我們期待的第一個信號是，那裡的400多名政治犯將被釋放。只要情況不是這樣，歐盟在實施新的制裁時就不能放鬆。”

奧地利外長沙倫貝格（Alexander Schallenberg）指出，歐盟 “還必須注意，我們不會用制裁來打擊白俄羅斯的民眾”。他還警告說，歐盟的限制性措施不應 “將該國趕入俄羅斯的懷抱”。沙倫貝格說，“歸根結底，這就是我們的目標，我們想讓白俄羅斯更接近我們，而不是把它推開。這當然是我們所面臨的戰略挑戰。” 盧森堡外交大臣阿塞爾博恩（Jean Asselborn）則認為，歐盟必須準備接受，對白俄羅斯的制裁也可能需要成本和對自己的公司“做出一點犧牲”。他說，“如果再把經濟利益放在首位，我認為在這種情況下是錯誤的” 。

英國外交大臣拉布(Dominic Raab)通過推特寫道，“我們將使用我們掌握的所有工具來追究盧卡申科政權的責任，並共同呼籲立即釋放普羅塔塞維奇和他的同伴。”此外，愛沙尼亞周四宣布禁止白俄羅斯航班使用其領空。與白俄羅斯有着漫長邊界的波蘭周三宣布禁止白俄航班使用其領空。同一天，一架從明斯克飛往巴塞羅那的白俄客機被拒絕通過法國領空並折返。同樣採取相關措施還包括英國和其他多個歐盟國家。