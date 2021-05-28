印度外長訪美受超常規接待 會見一系列美國高官

印度外交部長蘇傑生（S. Jaishankar）5月24日至28日進行了對美國為期四天的訪問。他周五當天與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）舉行了會談，而在此之前蘇傑生已經和美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）、國防部長奧斯汀(Lloyd Austin) 、貿易代表戴琪，乃至國家情報總監海恩斯（Avril Haines）等拜登政府要員舉行了單獨會談，凸顯當下美印兩國關係的升溫和密切。

廣告 繼續瀏覽後續

蘇傑生27日與沙利文舉行了會談。白宮的聲明介紹稱，“二人對最近幾周的合作表示歡迎，這些合作使美國聯邦和州政府、美國公司以及美國各地的公民個人為印度人民提供了超過5億美元的新冠疫情救濟物資。他們討論了一系列區域和全球問題，並同意美國和印度應繼續密切合作，以應對整個印太地區的共同挑戰”。 聲明指，二人一致認為，“人民之間的聯繫和共同的價值觀是美印戰略夥伴關係的基礎，這種關係正在幫助結束大流行病，支持一個自由和開放的印度洋-太平洋，並在氣候變化方面提供全球領導”。

此外，蘇傑生在推特上介紹稱，“與美國貿易代表戴琪大使進行了良好的討論。我們的貿易、技術和商業合作是我們戰略夥伴關係的核心，加強這些合作對後疫情經濟復蘇至關重要。歡迎她在知識產權問題上的積極立場以及對高效和強大的供應鏈的支持。”蘇傑生還上傳了雙方團隊會談期間的合影。同樣與他拍照會面的還包括美國國家情報總監海恩斯。蘇傑生說，“很高興見到海因斯總監。期待着密切合作，以應對當代安全挑戰並推進我們的戰略夥伴關係。”

據印度駐美國大使桑德胡（Taranjit Singh Sandhu）介紹稱，與蘇傑生一行在印度大使館會面的包括來自白宮、國家安全委員會、國務院、財政部、能源部、國際開發署、國土安全部、貿易部、駐聯合國代表團、國家科學基金會和國防部的高級官員。蘇傑生周五稍早還與奧斯汀舉行了會談。他介紹稱，“與奧斯汀部長進行了熱烈會面。就進一步發展我們的戰略和防務夥伴關係進行了全面對話。就當代安全挑戰交換了意見。對美國軍隊在應對新冠疫情局勢方面的作用表示讚賞。”

美國國防部發表聲明說，“奧斯汀部長和蘇傑生部長重申了他們對維持一個自由和開放的印太地區，以及加強美印主要防務夥伴關係的承諾”。聲明稱，“他們還討論了在新冠疫情重新擡頭的情況下深化協調的機會。奧斯汀部長表示，他期待着在今年晚些時候的2+2部長級對話中接待蘇傑生部長和印度國防部長拉傑納特·辛格（Rajnath Singh）。”

蘇傑生當天還與布林肯舉行了會談。布林肯會前向記者說，“我特別高興能與我的朋友和同事，蘇傑生部長一起在這裡。他能來到國務院真是太好了，而且也非常重要，因為美國和印度正在共同應對我們這個時代的許多最重要的挑戰，以及對我們公民的生活產生深遠影響的挑戰”。布林肯說，“我們團結一致，共同面對新冠疫情，我們團結一致，應對氣候變化帶來的挑戰，我們直接通過四方安全對話（Quad）和聯合國的其他機構一起合作，應對我們在該地區和世界各地面臨的許多挑戰。”

布林肯說，“美國和印度之間的夥伴關係是至關重要的，是強大的，而且我認為它越來越有成效。因此，我非常高興外長今天來到這裡，我們像往常一樣有很多事情要談。”蘇傑生說，“讓我響應國務卿的講話。首先，我非常高興能回來。這是印度對新政府的首次內閣級訪問，我當然很高興看到有人作為與我合作多年的同行。我們有很多問題要討論”。

蘇傑生說，“我認為我們的關係在這些年裡變得更加牢固，而且我非常有信心它們會繼續這樣做。但我也想藉此機會向國務卿並通過他向政府表示，向美國表示，在我們面臨巨大困難的時刻，美國給予了強有力的支持和聲援。因此，正如他所說，我們有很多事情要談，但我認為這是我應該表達的。”