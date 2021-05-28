美眾院209名議員聯名要求佩洛西推動病毒溯源調查

自華盛頓方面消息，在美國國會眾議院共和黨黨鞭斯卡利斯（Steve Scalise）地推動下，209名共和黨籍眾議員簽署了一份寫給議長佩洛西（Nancy Pelosi）的公開信，要求她指示民主黨人相關委員會主席共同參加對新冠病毒溯源的兩黨國會調查。

廣告 繼續瀏覽後續

斯卡利斯在新聞稿中寫道，“自新冠病毒在中國武漢出現以來，已經過去了將近18個月，儘管眾議院共和黨人多次要求國會投入調查資源，以審查關於該大流行病始於中國實驗室，而中共對其掩蓋的說法，但眾議院民主黨人沒有就新冠病毒的起源舉行過一次聽證。”在這封寫給佩洛西的公開信中，眾議院共和黨人稱，“這些關於中共的責任的問題並不是像你們錯誤地聲稱的那樣，是一種轉移視線。恰恰相反，每一個失去親人的美國家庭都應該得到關於這一可怕病毒來源的答案，而眾議院民主黨人一直拒絕分配調查資源以獲得這些答案，是對他們的侮辱”。

《華爾街日報》23日援引一份此前未披露的美國情報報告稱，中國武漢病毒研究所的3名研究人員於2019年11月到醫院尋求治療。這份報告助長了在美國政界和輿論越來越多要求更全面調查新冠病毒來源的呼聲。鑒於來自國會和輿論的壓力，拜登總統26日通過聲明宣布，已要求美國情報界加倍努力，收集和分析可能使更接近2019冠狀病毒病（COVID-19）來源明確結論的信息，並在90天內向他報告。

斯卡利斯稱，“儘管有這些新的證據，眾議院民主黨人對中共在這場大流行病中的作用仍然無動於衷。同樣明顯的是，由於中共在過去一年裡有能力影響世界衛生組織（WHO）的審查過程，美國無法依靠該機構進行徹底的調查。”參與聯署的209名共和黨籍眾議員向佩洛西說，“很明顯，世衛組織未能就新冠病毒的起源和中共的責任提出最終意見。這項任務落到了我們國會的頭上。眾議院共和黨人一直呼籲你們揭開這一真相。現在是你加入這場戰鬥的時候了。”

信中稱，“我們希望眾議院民主黨人放棄他們的黨派議程，加入眾議院共和黨人對新冠病毒起源的調查。這是我們面臨的最重要的問題之一。感謝你對這一緊急請求的關注。”此外，據福克斯新聞報導，美國會眾議院司法委員會和監督委員會的共和黨人周五還對美國國家衛生研究院（NIH）授予“生態健康聯盟”（EcoHealth Alliance）的一筆撥款展開調查。發動調查的議員們認為，該聯盟將美國納稅人的資金授予武漢病毒研究所，以研究蝙蝠冠狀病毒可能感染人類的風險。