陸克文：如與北京有分歧，不要單方面行動

澳大利亞前總理陸克文(Kevin Rudd)近日在接受英國廣播公司（BBC）採訪時說，各國應團結起來，反對中國日益增長的經濟和地緣政治脅迫，否則有可能被北京單獨針對並受到懲罰。

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陸克文在接受BBC訪談節目“亞洲商業談”（Talking Business Asia）採訪時提出，西方國家的政府不應害怕在人權等問題上挑戰中國。陸克文說，“如果你要和北京有分歧，就像世界上許多政府現在所做的那樣，最好是和其他國家一起達成這一立場，而不是單方行動，因為這使得中國更容易對你施加雙邊關係的槓桿。”

自澳大利亞莫里森政府於去年年初呼籲對新冠病毒溯源進行獨立國際調查以來，中國對澳洲出口的諸多商品採取了貿易限制。兩國關係也在華為5G、“一帶一路”協議等一系列問題上進一步下滑。中國發改委5月6日宣布自即日起無限期暫停中澳戰略經濟對話機制下一切活動。曾擔任過澳洲總理的工黨人陸克文對莫里森（Scott Morrison ）政府的對華政策提出批評，並稱，“保守黨政府對中方的回應不時是有分寸的，但其他時候，坦率地說，一直是言辭激烈和尖銳的”。

目前擔任總部位於紐約的亞洲協會會長兼CEO的陸克文說，“他們（中國領導層）將把澳大利亞視為一個不可靠的鐵礦石長期供應商，因為北京將對......堪培拉的保守黨政府作出地緣政治結論。”他補充說，“由於地緣政治因素，這種長期供應（關係）可能會受到威脅。”據悉，澳大利亞五分之一的出口產品銷往中國，這種經濟關係在過去幾十年裡的重要性只增不減。

針對美國國家安全委員會印太協調員坎貝爾 (Kurt Campbell) 周三在出席研討會時提出，“被廣泛描述為（與中國）接觸的時代已經結束了”。陸克文則評論稱，與中國打交道意味着選擇你想探討的問題。就新疆維吾爾族人權和港、台議題，他說，“中國不會喜歡它”。陸克文稱，“但是，中國不喜歡的事實並不一定意味着我們其他人不應該這樣做”。他補充說，“這並不是說你每一天都去找中國吵架。”

陸克文在採訪中駁斥了關於他在擔任總理期間在處理對華問題時或許過於天真和樂觀的批評。他說，曾向中國政府提出了一些關於人權的關切。陸克文說，“過去我與中國在人權方面有很多很多分歧”。他說，“在我作為總理第一次訪問北京時，我在北京大學用中文發表了講話，批評中方的人權表現。”但陸克文強調，他在處理對華關係的方式是“外交性的”。他說，“是強硬的，但我們也設法保持了關係的總體平衡。"