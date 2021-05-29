黨派分歧致《美國創新和競爭法》在美參院立法延後

美國參議院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)周五介紹稱，參議院將於6月8日恢復對一項旨在提高美國與中國技術競爭能力的全面立法計畫的審議。參議院曾試圖在周四通過這項價值2500億美元的法案，但遭到共和黨人推遲，他們認為舒默和民主黨人沒有留出足夠的時間來考慮修正案。

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價值2500億美元的《2021年美國創新和競爭法》（USICA）由參議院多數黨領袖、民主黨人舒默(Chuck Schumer)倡導。該法案授權撥款約1900億美元用於從總體上加強美國的技術，另外撥款540億美元專門用於增加半導體、微芯片和電信設備的生產。該立法還尋求通過外交手段對抗北京日益增長的全球影響力。

據悉，參議員們花了三個月的時間在參議院各個委員會中制定該法案的不同方面。舒默曾承諾在法案最終通過之前會有一個“強有力的”修訂過程。該議案是兩黨共同制定的，兩黨的許多參議員表示，他們普遍支持其內容。但由共和黨籍參議員約翰遜（Ron Johnson）和其他保守派領導的拖延，促使舒默放棄了在本周完成議院對該法案投票的工作，而是將最終審議推遲到美國陣亡將士紀念日休會之後。

約翰遜周五說，“重要的是，公眾要了解這個法案中的內容；如果我們昨天剛剛通過了這個法案，它就會成為昨天的新聞，我們就會轉向下一個開支大項目。”由於對華強硬態度是兩黨近乎唯一共識，所以兩黨議員也被指在撰寫法律內容中“添加私活”，因此其內容比開始時增加了數百頁，很少有參議員能真正有時間在這麼短的立法過程中閱讀和了解其全部內容。

舒默曾試圖在周四通過該法案，但由於對有多少時間考慮修正案以及哪些修正案需投票的黨派政治分歧而被推遲。在參議院獲得通過後，《2021年美國創新和競爭法》還必須在眾議院獲得通過，才能送交白宮由拜登簽署成為法律。