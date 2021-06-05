指香港現危機 英前外相促約翰遜納入七國峰會議程

橫跨英國三十七年歷史的六位前外相，聯名致函英國首相約翰遜，促請他把香港危機和中國持續違反《中英聯合聲明》等議題納入稍後舉行的七國集團峰會議程。

廣告 繼續瀏覽後續

根據昨(4日)天上載英國「香港監察」網站的公開信，聯署者分別在1977年至2014年期間出任外相，包括歐文、聶偉敬、施仲宏、貝嘉晴、文禮彬及夏偉林。

聯署信指出，北京在過去數個月，以《港區國安法》為名，拘捕47名參與初選的民主派人士及前立法會議員；另又大肆改革香港的選舉制度，阻撓親民主人士參與選舉；當局又修訂入境條例，賦權當局可以禁止個別人士離港。經過這些操作，差不多所有香港著名的民主聲音不是身處監獄或等候審訊，便是流亡海外，國際社會對香港的危機應作出更強而有力的回應。

聯署人認為，英國作為聯合聲明簽署國，應採取主導地位促成此事，敦促約翰遜藉著本月底起擔任七國集團峰會輪值主席國的機會，在會議議程中讓國際社會響應在香港出現的危機，以及就中國持續違反《中英聯合聲明》的處理達成共識，以確保在聯合國備案的聯合聲明和「一國兩制」得以落實。

七國峰會曾在去年6月中發表聯合公報，促請中國停止在港實施《港區國安法》，認為國安法嚴重損害「一國兩制」方針和香港的言度自治。不過，中國人大常委會其後依然通過國安法。