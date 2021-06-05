秘書確診台灣首位部長居家隔離高官紛撇清

台灣經濟部部長王美花的一位男性秘書確診新冠肺炎，昨天打電話通知經濟部後，經濟部緊急動員，為被列入「密切接觸者」的部長王美花和次長曾文生兩位首長做了快篩和PCR核酸檢測，初步證實都是陰性，但由於是確診者的密切接觸者，依規定兩位首長開始居家隔離14天，王美花是台灣第一位因新冠疫情被居家隔離的部長級官員。

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由於王美花的丈夫是直屬總統的「國家安全會議」秘書長顧立雄，台灣總統府表示，國安會秘書長顧立雄沒有被衛生單位匡列，僅需自我健康監測，且顧立雄在4月間已經接種疫苗，目前健康無虞，國安會運作正常。

台灣行政院發言人羅秉成也表示，經濟部長王美花接受快篩與PCR檢測結果都是陰性，最近她雖曾跟院長蘇貞昌一起開會，但當天所有與會人員都全程佩戴口罩；目前蘇貞昌身體健康良好，請國人放心。

據了解，王美花應於6月2日開始隔離，但6月3日她卻仍出席了蘇貞昌主持的行政院院會和紓困記者會，引發各界疑慮。台北市衛生局表示，有可能4日才造冊完成，通知相關人員隔離，但要求開始隔離的日期，會綜合判斷，回溯最開始接觸的那天，因此有可能是發出通知的兩天前。

總統府發言人張惇涵表示，總統府與國安會目前沒有因為這個個案，而有被指揮中心通知匡列的對象。經濟部長王美花雖然最近曾跟蔡英文總統開會，但開會場所都采隔板，並全程佩戴口罩，且王美花與總統沒有近距離長時間接觸，依照防疫指引及醫療團隊分析，對蔡英文總統沒有影響。

確診的這位經濟部男秘書，是因為發燒，6月2日主動前往篩檢，6月3日PCR出爐，證實為陽性。至於如何被感染，他說不清楚，自己也覺得困惑。

新冠肺炎從去年元月在台灣出現，含境外移入和本土病例，昨天突破一萬例，台灣防疫面臨極大挑戰；近日京元電子爆發外國移工群聚感染，連日來這家公司已經有77人確診，另一家位於竹南的超豐電子，昨天也出現九人確診。指揮中心表示，這兩家公司的移工來自同一個中介公司的四個宿舍，近兩千人會全數采檢，近日也將針對全台移工進行總檢討。