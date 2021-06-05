部分贊助商提議東京奧運會再延期

英國《金融時報》網絡版4日報道稱，東京奧運的一部分贊助商提議,希望能讓東京奧運延期至9～10月舉行。

廣告 繼續瀏覽後續

該報指出：就延期的好處來說，就是隨着疫苗接種的進展，反對舉行東京奧運會的聲音就會減少，這樣的時期舉行比較合理。

贊助商們還認為，延期到9-10月，可能會允許觀眾入場，廣告效果就會增強。該報還透露，日本奧委會（JOC）4月向贊助企業出示預期說，到開幕約1個月前都不會敲定能否讓觀眾入場。

現在日本疫苗接種已經達到1560萬回以上，每日接種回數超過50萬回。

其中醫務工作者達8,095,477回，高齡者達7,512,048回。

《金融時報》稱，某企業幹部表示“主辦方似乎已經決定7月開幕，我不認為該提議會產生較大影響。

東京奧運會和殘奧會組委會主席橋本聖子3日在接受日刊體育採訪時斷言： “不會取消或延期。”她在接受 BBC Sport 採訪時也說：“我相信奧運會按計畫舉行的可能性是 100%。”“現在的問題是，我們如何才能更安全地辦好賽事。”

在新型冠狀病毒感染（新型肺炎）的流行之中，80%以上的輿論要求取消東京奧運會或者再延期。醫學專家們也多數反對如期舉行。日本政府的新冠對策分科會主席尾身茂在6月2日的眾院厚生勞動委員會會議上表示：“在現今情況下，通常來說不應舉辦（奧運）。如果在全球大流行狀況下舉辦，那麼盡量縮小規模並儘可能強化管理體制是主辦方的義務。”

但是政府的意見是如期舉辦，政府的意見和日本政府的專家組織新冠對策分科會的意見正在發生分歧。