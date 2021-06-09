美印太協調員：參議員訪台是和台灣站在一起的最佳證明

美國國家安全委員會（NSC）印太協調員庫爾特·坎貝爾（Kurt Campbell）6月8日在出席研討會時發言稱，“在過去的一兩年裡，為中國製造麻煩最多的國家不是美國，而是中國”。針對美國3名兩黨參議員日前搭軍機訪台一事，坎貝爾說，這次參議員訪台是“美國和台灣站在一起”的最佳證明，且美國也協調一致，保護台海的穩定與安全。

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坎貝爾周二參加了由他共同創辦的華盛頓智庫、新美國安全中心（CANS）舉辦的2021年國家安全會議。坎貝爾發言說，中國的外交政策機構明白，其所推行的政策，包括在南中國海的人工島礁建設和軍事化活動，以及對全球外交採取更強硬的態度，有助於引起全球對北京的反彈。他提問，“但是，這一點是否傳到了中國領導層的最核心圈子裡？我想這是一個我們無法回答的問題”。

就與印太地區和中國有關的議題，坎貝爾稱，“習近平主席越來越成為中國的單一領導人，而不是像過去的中國領導人那樣成為協調一致的領導人團隊的一部分”。坎貝爾說，“有一個越來越小的小團隊在幫助引導習近平的決策”。當被問及他日前說中國的高級外交官楊潔篪和王毅“離習近平的核心圈子很遠，在一百英里之內”的言論時，坎貝爾說，“非常尊重這兩個人。他們是中國的幹練代表”。

坎貝爾稱，由美日印澳組成的四國安全對話機制（Quad）正專註於在今年晚些時候可能舉行的領導人會晤之前繼續 “深化”合作。他補充說，其他國家已經對該集團表現出“興趣”，而且並不排斥其他國家參與。另就台海問題，坎貝爾說，3名美國兩黨參議員最近對台灣的訪問有助於表明美國“與台灣站在一起”。他說，美國致力於繼續向台灣提供防禦性“物品”，但台方也需要採取措施加強自身的防禦能力。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）當天在出席參議院聽證會時亦指，雖然注意力集中在“大型武器系統”上，但美國“應該把重點放在幫助台灣加強其不對稱能力上，如其後備力量改革”。坎貝爾在發言中還強調，緬甸的局勢“令人深感擔憂”，而且“繼續惡化”。他說，美國正在與盟友合作，告訴政府，其行動已經產生了反作用。坎貝爾說，“不可否認的是，暴力正在螺旋式上升”。