布萊爾：隨着中西關係惡化 七國集團越來越有意義

英國工黨籍前首相布萊爾（Tony Blair）近日在受訪時表示，隨着西方和中國之間關係的惡化，由強大的民主國家組成的七國集團正變得越來越重要。

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布萊爾在接受政治新聞網站POLITICO的一檔播客節目採訪中說，今年在英國舉行的七國集團峰會正處於一個關鍵時刻，在美國總統特朗普離任後，美國準備再次放眼世界，而世界也開始從新冠疫情中恢復。在這一背景下，他反駁了七國集團的重要性已經被包括中國、印度和俄羅斯在內的更廣泛的二十國集團所取代的說法。布萊爾說，“七國集團仍然可以保持相關性，事實上，以一種有趣的方式，它變得更加有意義”。

布萊爾說，“我的意思是，曾經有一段時間，西方和中國之間的緊張關係要小得多，然後二十國集團，由於非常明顯的原因似乎幾乎取代了七國集團。但在過去的幾年裡，與中國的關係變得更加緊張，從特朗普政府到拜登政府，有一件事確實沒有改變，就是對中國的立場越來越強硬。”他指出，在過去五年的分裂之後，現在是世界上最強大的民主國家“恢復其聯盟和地位的力量”的時候了。布萊爾並敦促現任英國首相約翰遜在準備本周末接待來訪領導人時發揮領導作用。

布萊爾說，“這對英國來說是一個很大的機會。這次七國集團會議是在存在三個因素的情況下召開的。第一，你有一個巨大的問題要討論—新冠疫情。第二，有一種感覺，即世界上的民主國家確實必須恢復它們的聯盟和它們地位的力量。第三，美國政府已經轉變為將多邊方法和聯盟作為其態度和政策的基本組成部分。”他說，“因此，出於所有這三個原因，你有一個在相當有趣的背景下發生的峰會，其為英國提供了一個重要的機會，以開闢一個既獨特又有效的領導地位。”

布萊爾在回顧自己十年來參加全球峰會的經驗時說，任何英國首相的關鍵都是與房間里最有權力的人，不可避免地是美國總統建立密切的工作關係。對此，他介紹稱，“政治就像其他任何事情一樣，個人關係很重要，而且是非常重要。我的意思是，如果你建立一個強大的個人關係，坦率地說，特別是在英國首相和美國總統之間，這使得很多事情能夠得到完成。”

布萊爾在採訪中談到了他自己於2005年在蘇格蘭主持八國集團峰會的經驗，當時各國領導人同意大幅增加對最貧窮的非洲國家的援助和債務減免。他說，“那是一次成功的峰會，部分原因是我們確實有真正實質性的問題，我們設法同意將其列入議程，但部分原因是，（由於一些人喜歡和一些人不喜歡的原因），與布什總統的關係極為牢固。由此促成了......三倍的援助，這可能是對非洲大陸最大的救生計畫。”