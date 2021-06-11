美國防部完成對華軍事評估 奧斯汀發布指令啟動相關工作

自拜登政府於今年1月上台後，由其任命的美國國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)便要求五角大樓成立中國問題工作小組，就應對中國的軍事能力及政策等問題進行系統性的優先審核。美國國防部6月9日表示，這項工作現已完成，奧斯汀當天發布了一項指令，“啟動了整個部門的幾項主要工作，以更好地應對中國作為美國頭號步步緊逼的挑戰所帶來的安全挑戰”。

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此前，美國副防長希克斯（Kathleen Hicks）2月26日在她開通推特賬號不久後寫道，“在我（就任）後的數周內，我一直在評估國防部的預算與總統和國防部長的優先事項的對齊問題。首要問題：促進威懾所需能力，必要時，面對中國軍事現代化競爭和取勝。”

五角大樓在周三發表的聲明中稱，“這些舉措--其中一些將保持機密--旨在關注部門流程和程序，並更好地幫助部門領導人為整個政府應對來自中國的挑戰作出貢獻。這些倡議是在與我們的機構間合作夥伴協商和協調下制定的，並將補充各部門、機構和白宮在中國政策方面的多方面工作。許多政策旨在簡化和加強與美國盟友和合作夥伴的合作，特別是在印太地區。”

奧斯汀說，“我今天提出的倡議是嵌套在美國政府更大的對華方針中，並將有助於為我們正在制定的國防戰略提供信息。”他補充說，“我為中國工作小組成員所做的工作感到非常自豪。我對他們提出了很多要求，他們也做到了。現在是我們前進的時候了。我今天指導的工作將提高國防部的能力，以振興我們的盟友和合作夥伴網絡，加強威懾力，並加速發展新的作戰概念、新興能力、未來部隊態勢和現代化的文職和軍事人員隊伍。”

報導指，該指令還確立了奧斯汀的意圖，即隨着工作組的建議被納入正在進行的審查和整個國防部的進程，他將直接監督國防部與中國有關的政策、行動和情報。五角大樓稱，拜登去年2月宣布成立該工作組。它有一個具體的雙重任務：“對國防部與中國有關的項目、政策和程序進行基線評估；並向國防部長提供一套最優先事項和建議的行動方案”。

據了解，參加該工作隊的成員來自美國國防部各部門，包括來自各軍種、幾個作戰司令部、聯合參謀部、國防部長辦公室和情報部門的代表。在其任期內，該工作組進行了數百次訪談，並審查了數千頁的政策、分析和情報。今年4月，工作組領導人向奧斯汀以及國防部文職和軍事領導層提交了他們的初步評估，包括在春季高級領導人會議上。

報導指，工作組在完成其工作後，現在將停止工作。奧斯汀指令中提出的倡議將通過，並由五角大樓正常的部門結構和組織來執行，必要時由新的程序加以補充。值得一提的是，奧斯汀還特別對該工作組領導人拉特納博士（Ely Ratner）提出了表揚。

拉特納曾擔任親民主黨智庫新美國安全中心(CNAS)的執行副總裁兼研究主任，在2015年至2017年期間擔任時任美國副總統拜登的副國家安全顧問，在2011-2012年期間曾在國務院中矇事務處工作，並在拜登擔任參議員期間為拜登工作。