馬克龍：在印太地區既不成為中國附庸 也不與美國保持一致

法國總統馬克龍6月10日在七國集團峰會到來前就法國外交政策的關注焦點舉行了記者會。他在發言中就即將召開的七國峰會和北約領導人峰會說，“對我來說，第一個目標是我們的夥伴認識到這個新的歐洲局勢，我們知道如何與美國建立新的夥伴關係”。他續指，“（美歐應是）一個價值觀的夥伴關係，一個在某些問題上的聯盟，但也是一個清晰的夥伴關係，包括就我們的鄰居（問題）”。他說，“而對我來說，關鍵是歐洲人保持團結。我們可以有自己的方式，一個價值觀的共同體，但在涉及到我們對中國的戰略時，要有獨立性。”

廣告 繼續瀏覽後續

馬克龍告訴記者稱，“我想把我的發言集中在四個優先事項上，這些優先事項無疑決定了我們近年來的大部分國際政策。”他說，“首先，通過事業和承諾實現有效的多邊主義，無論是在氣候、健康、平等、數字還是稅收方面。第二是歐洲的主權。第三是與非洲大陸的新關係。第四是區域危機的管理，近年來的重點是打擊恐怖主義、捍衛我們的價值觀和尊重所有國家的主權。我想我可以說，目前的時期將有可能在每一個領域取得成果，也會招致有益的澄清。”

就歐洲主權問題，馬克龍說，“第二個主軸，我將更快，對我來說是未來這些日子的核心，就是歐洲的主權問題。你們經常聽到我為這個我深信不疑的概念辯護，即一個需要為其在經濟、工業、技術和軍事方面的戰略自主權建立框架的歐洲聯盟。”他說，“在過去幾年中，我們在這方面有着堅實的記錄：一個取得了自20世紀50年代以來從未有過的進步的防務歐洲，加強了合作，建立了歐洲防務基金，開展了聯合項目，特別是法德聯合項目，我們將其擴展到其他一些夥伴，這些夥伴在最近幾周取得了巨大進展”。

馬克龍說，“我們成功地主持了在5G技術主權方面的覺醒，也主持了在基本組件方面的覺醒，歐委會更加支持這一議程，特別是在數字層面，《數字市場法》指令，我們在前所未有的危機中建立了經濟和金融主權，特別是由於2020年5月的德法倡議，然後是7月的峰會，使我們有可能建立一個共同的債務能力和一個前所未有的投資計畫。”他續稱，“我們帶着所有這些遺產來參加這次七國集團和北約峰會，對我來說，第一個目標是，我們的夥伴承認這個新的歐洲形勢，我們知道如何與美國建立一個新的夥伴關係。”

馬克龍說，“一個有價值的夥伴關係，一個在某些問題上的聯盟，但也是一個有遠見的夥伴關係，包括說我們的鄰里是我們要管理的，因為我們也從歷史中集體學習，特別是從過去20年的歷史中學習。我正是本着這種精神來對待這次七國集團和北約峰會的。”他談到，“我歡迎美國重新參與國家間的協調，參與這種合作性的多邊主義。而對我來說，關鍵是歐洲人保持團結。並注意他們的共同主權，我們也可以有我們的方式，一個價值觀的共同體，但在涉及到我們對中國的戰略時，要有獨立性”。他說，“當涉及到我們對鄰國的戰略時，無論是俄羅斯還是土耳其，都是獨立的。在管理我們的鄰國、巴爾幹半島、地中海和非洲大陸時是負責任的。”

問答期間，馬克龍澄清說，“我們在印太戰略方面的方針是不與任何人結盟。在這個問題上，我為法國、也希望為歐洲倡導的方針是，不要成為中國的附庸，也不要與美國保持一致。”他在提到北約峰會時說，“就我而言，中國不是大西洋地理的一部分，否則我的地圖就有問題”。馬克龍說，“我們需要知道誰是我們的敵人，在哪裡”。他補充說，北約需要制定關於俄羅斯的戰略，而中國不應該是該聯盟的優先事項。

馬克龍說，北約需要一個“在俄羅斯發動入侵、網絡攻擊或恐嚇時要求很高、甚至難以解決的俄羅斯戰略，但這也使其能夠考慮到歐洲的地理環境”。路透社在今年5月底披露，一項旨在讓北約在面對中國崛起和氣候變化等挑戰時有更大靈活性的200億美元計畫遭到了法國的抵制，巴黎擔心此舉會損害其自身的國防優先事項。

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）在2月提議，盟國將更多資金直接投入到現有的、儘管是小規模的共同預算中，這是對歐洲盟國與美國的長期緊張關係的回應，美方認為歐洲盟國對自己的國防貢獻達不到承諾。