馬克龍：拜登絕對使盟國相信美國已經回來了

正在出席七國集團峰會的法國總統馬克龍與美國總統拜登於6月12日舉行了首次面對面的座談。馬克龍向媒體表示，拜登絕對使盟國相信美國已經回來了。他說，“我認為美國總統能成為俱樂部的一員是件好事，而且非常願意合作”。

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自本次七國峰會開幕以來，馬克龍與拜登的互動就持續不斷。在拍攝與會領導人全家福後，二人特意勾肩搭背地並排行走，一直交談以示友好。周六下午，拜登和馬克龍還特意騰出時間舉行會場邊的首次面對面會談。面對媒體，拜登說，“美國，就像我以前說過的那樣，我們回來了”。馬克龍隨後用英語列舉了諸如氣候變化等需要多邊合作的問題後肯定說，“是的，絕對是這樣的”。他補充說，“我認為美國總統能成為俱樂部的一員是件好事，而且非常願意合作。”他向拜登說道，“你所展示出的領導力即是夥伴關係”。

拜登接話說，“我們可以做很多事情。我們對北約的凝聚力有非常、非常強烈的感受，我認為，歐盟是一個令人難以置信的強大和充滿活力的實體，它與推動歐洲不僅處理其經濟問題，而且為北約提供骨幹和支持的能力有很大關係......。因此，我們非常支持，非常支持（歐盟）”。拜登與馬克龍的這次面談是這位美國總統周六參加的唯一雙邊活動。

在他們二人會面之前，一些美國外交官曾想知道馬克龍會在多大程度上支持拜登。坐在英國康沃爾卡比斯灣的海灘前，拜登說，他很高興能與馬克龍在一起。他談到，“陽光明媚，我們在這個海灘上，我感覺良好”。拜登說，“而且我和法國總統在一起，這讓我感覺更好。”據白宮介紹，拜登將出席周一在布魯塞爾舉行的北約峰會和美國-歐盟峰會。根據愛麗舍宮的說法，兩位總統“就必須為聯盟注入活力的原則和價值觀達成一致”。

拜登周六特地在推特上拋出二人合影，並配文稱，“馬克龍總統和我站在一起，準備迎接我們面臨的最艱難的挑戰。”馬克龍的推特也接連上傳了兩則二人會談的視頻，並用英語寫道，“現在我們在一起，團結一致，決心有所作為，現在是兌現的時候了。我相信我們會如此@拜登”。馬克龍稱，“我們需要的是合作：領導力就是夥伴關係。”