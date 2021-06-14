意總理：將仔細評估意大利對一帶一路的參與

意大利總理馬里奧·德拉吉（Mario Draghi）6月13日在七國集團峰會後的記者會上表示，該集團在聯合公報中不得不坦率地承認西方和中國之間的分歧。他在談到對華關係時指出，“我們必須合作，但要坦誠對待我們不認同和不接受的東西。”

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德拉吉告訴媒體稱，“七國集團峰會的氣氛是積極的，但也是現實的：積極是因為他們是七個國家，其經濟狀況良好或非常好，經濟復蘇正在鞏固，疫苗接種運動在所有國家都在繼續，有不同階段的進展，但基本上氣氛，如另一方面的意大利，已經改變了很多”。

就對華關係問題，德拉吉說，“主導的政治主題是七國集團應該對中國和所有專制國家採取什麼態度”。他續稱，“這些國家使用虛假信息、社交媒體、阻止飛機飛行、綁架、殺人、不尊重人權、使用強迫勞動。所有這些對專制政體的不滿問題都被觸及並分享。從這個意義上說，這是一次現實的峰會：大家對經濟感到高興，但也沒有忽視問題”。

德拉吉說，“沒有人質疑中國有權成為一個偉大的經濟體，但被質疑的是其所使用的方式，如脅迫性拘留。中國是一個不遵守多邊規則的專制國家，與民主國家沒有相同的世界觀。我們必須合作，但對我們不同意和不接受的事情要坦誠”。他補充說，“美國總統表示，沉默就是同謀”。

德拉吉談到拜登總統在峰會的成功結果中發揮了根本作用。他說，“我們談到了地緣政治，拜登總統希望在特朗普時期被嚴重破壞後重建美國的傳統聯盟”。當記者問及意大利參與中國的“一帶一路”倡議是否在此次峰會上被提及時，德拉吉給予了否定的答覆。但他補充說，“關於這一具體協議，我們將仔細評估”。

七國集團峰會上提出“重建更好世界”（Build Back Better World，B3W）的口號，謀求向發展中國家提供援助，以抗衡中國數萬億美元的“一帶一路”倡議。意大利是第一個在2019年認可這一中方倡議的西方大國。這發生在德拉吉成為意大利總理之前。