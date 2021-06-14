拜登：中國須在人權和透明度方面採取負責任行動

美國總統拜登6月13日在出席七國峰會後的記者會表示，“我們剛剛結束了一次非凡的、合作的、富有成效的七國集團會議。在座的每位領導人都了解並理解我們所面臨的（問題）嚴重性和挑戰，以及我們自豪的民主國家有責任站出來，為世界其他地區提供服務。”在與記者的問答環節中，他指出，“我認為中國必須開始在人權和透明度的國際規範方面採取更負責任的行動。”

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拜登在開場白中提出，“這就是七國集團的意義所在。團結世界上的民主國家，迎接世界面臨的挑戰，為我們的人民，坦率地說，為世界各地的人民提供服務。”他說，“結束大流行病和保持對公平、包容的全球經濟復蘇的有力支持是我們各國聚在一起時的首要任務。我們知道，我們無法做到二者缺一不可；也就是說，我們必須處理大流行病；為了能夠處理經濟復蘇，正如我們在美國所做的那樣，但我們承諾，我們也將為世界其他地區做更多工作。”

發言中，拜登提到，“我們還在七國集團作出了一項重大承諾，幫助滿足發展中世界對基礎設施的40萬億美元以上的需求。我提出了一個想法，我們將其命名為‘重建更好世界’（Build Back Better World，B3W）。”他說，“現在的情況是，中國有這個‘一帶一路’倡議，而我們認為有一個更公平的方式來滿足世界各國的需求。”他續稱，“這是一個價值驅動的、高標準的、透明的融資機制，我們將在四個關鍵領域提供和支持項目：氣候、健康、數字技術和性別平等。我們相信這不僅對這些國家有好處，而且對整個世界都有好處，代表了我們民主國家所代表的價值觀，而不是專制的缺乏價值觀。通過騷擾騷擾者的全部潛力，我們將不得不嘗試並改變現狀。這就是整個想法。”

拜登說，“我們要確保能夠拉攏利用發展融資機構和其他發展工具的能力，以期望在未來幾年在低收入和中等收入國家進行大膽的、新的基礎設施投資，其中大部分來自私營部門，這將產生投入的資本；將產生來自私營部門的顯著更多資本。”在談到聯合打擊貪腐問題時，拜登說，他曾在與中國領導人通話時被問到當選後將採取哪些行動。拜登說，“我說我們要重建美國（對外）關係的力量，以便我們可以再次被依靠”。對方則建議說，美國也許不該召集四國集團（Quad），也不應該推動強化歐盟等等。

拜登回答說，“對於美國總統來說；每一位總統要持續下去，或者總理，都必須代表他們國家的價值觀。我是真心的這麼說。我們作為一個國家是獨一無二的。我們的獨特之處在於，我們不是基於種族、地理或宗教；我們組織在一個理念上：‘我們認為這些真理是不言而喻的，所有男人和女人是被平等所創造的。’這聽起來很老套，但它是真實的。”他說，“任何總統的行為如果不符合國家存在的理由，就不可能得到其國家的支持。”

回答期間，一名記者提到，“儘管來自你們和盟國的壓力，中國似乎在香港、新疆、南海和許多其他問題上都在做他想要做的事情。”記者說，“七國集團公報的最終語言確實有一些提到中國，這與往年不同，但我知道它並不像你和你的團隊希望的那樣強硬。我們看到了公報的草稿，它沒有那麼強硬。那麼，為什麼沒有那麼強硬呢？它沒有太多的行動。有一些要求中國尊重的呼籲。但為什麼該公報沒有更強硬一點？你對此感到失望嗎？你能做些什麼來改變中國的一些行動？“

拜登說，“首先，如你們所知，上次七國集團會議（公報）沒有提到中國。但是這一次，提到了中國。七國集團明確同意，明確呼籲在新疆和香港的人權侵犯。第二，協調一個共同戰略，以應對中國破壞競爭的非市場政策。他們已經同意，而且現在正在進行如何做到這一點。第三，對太陽能、農業和服裝業的強迫勞動採取嚴肅的行動，因為這正是強迫勞動發生的地方。他們已經同意我們將這樣做。”

拜登說，“我之前說過；我真的非常強烈地感覺到，我提議我們有一個民主的‘一帶一路’倡議的替代方案：‘重建更好世界’。他們已經同意了，而且正在進行中，因為該倡議的細節；我們同意，我們將組建一個委員會來做這件事，並提出這個倡議。我們將堅持一個高標準，作為‘一帶一路’倡議的氣候友好型、透明的替代品。同時，我們將繼續前進。”他談到，“讓我這樣說吧。我知道這聽起來有些平淡無奇，但我認為我們正處於一場競賽中；不是與中國本身的競賽，而是與專制者、世界各地的專制政府的競賽，即民主國家是否能在迅速變化的21世紀與他們競爭。”

拜登說，“我認為，我們如何行動，以及我們是否作為民主國家團結起來，將決定我們的孫子在15年後回顧時是否會說，‘他們是否挺身而出？民主國家是否像他們一直以來一樣重要和強大？’而我從會議中走出來時，我的所有同事都相信，他們現在也確信這一點是正確的。我不應該說‘現在’。不只是因為我，而是他們相信這是事實。”他說，“因此，我認為你將看到與中國打交道時的直截了當。而且，我們不是在尋找；正如我自己告訴習近平的那樣，我不是在尋找衝突。在我們可以合作的地方，我們會合作。在我們有分歧的地方，我將坦率地說明，我們將對不一致的行動作出回應。”

拜登說，“例如，我們談到了貿易問題。談論我們的農業政策是否有意義是一回事。‘順便說一句，你要求如果我和你的國家做生意，我必須把我所有的貿易秘密交給你，並讓中國的合作夥伴擁有51%的份額，這又是另一回事？’不，不會發生在我們身上。”對於他是否滿意公報的內容，拜登給予了肯定的答覆。記者追問，是否希望就中國問題能出現更多的行動？拜登說，“我認為在中國問題上有很多行動，而且總有一些你可以；我相信我的同事們認為有一些他們認為可以改進的東西，他們想要。但我很滿意。”

另一記者問，“公報列舉了關於中國的各種戰線，從人權、新冠病毒的來源、台灣等各個方面。你認為中國需要做什麼來緩解緊張局勢？”拜登說，“我認為中國必須開始在人權和透明度的國際規範方面採取更負責任的行動。”他說，“透明度在所有方面都很重要。我不是唯一一個在七國集團提出這個問題的人，是我們不知道，我們還沒有進入實驗室，以確定是否；我還沒有得出結論，因為我們的情報界還不能確定這是否是一個來自蝙蝠市場的後果，你知道，與環境中的動物接觸，導致這個新冠病毒，或者它是否是一個實驗室中的實驗出錯。”

拜登說，“知道這個問題的答案很重要，因為我們必須建立一個系統，當我們看到另一個缺乏透明度，可能產生另一個大流行病。我們必須獲得准入。全世界都必須獲得准入。”他稱，“因此，我們正在試圖弄清楚，在七國集團，我們是否可以把一個國際基礎放在一起，在此基礎上，我們可以有一個底線，即透明度的意義。”

記者問，“你提到了幕後的爭論，這些公報已經三年沒有提到中國。你在幕後爭論了什麼，試圖把領導人們帶到他們到達的地步？”拜登說，“沒有辦法回答這個問題，否則聽起來就像在自吹自擂。我只想說這一點。我只是闡述了我認為我們有必要保持一致，以保護我們的經濟，並確保其他需要幫助的掙紮中的經濟體得到幫助，而不是被其他國家束縛。”他說，“但你可能會對其他人問這個問題。我不想成為一個自作聰明的人。”