特魯多：七國領導人同意密切協調涉華議題 扣押加公民對中方不利

加拿大總理特魯多6月13日在七國集團峰會後的記者會上向媒體表示，七國集團領導人同意“更多、更密切地”協調應對中國帶來的挑戰。另就在孟晚舟事件發生後在華被押兩名加拿大人問題，特魯多說，中國政府這麼做反而有損其自身利益。

廣告 繼續瀏覽後續

據消息人士向路透社表示，特魯多在周六峰會期間主持了七國集團對中國的討論，並呼籲採取統一的做法。特魯多說，七國集團需要在中國問題上“立場堅定、團結一致”，並同意為此採取措施。他在周日會後的記者會上說，“我們今天真正走到一起明確表示和提出的是，需要用一個聲音說話，需要更密切地協調我們的合作和我們的重點。”

特魯多稱，七國集團行動的一個具體例子是，它提出幫助發展中國家的一項基礎設施計畫，這項計畫可以與北京的“一帶一路”倡議相抗衡。他亦指，在氣候變化等一些問題上，七國集團需要與中國合作。特魯多強調，“在有些領域我們需要直接挑戰中國，比如在人權問題上。因此，我們在七國集團確立的堅定團結的立場將繼續表明，我們基於共同價值觀和尊重國際權利的做法不僅對我們有益，而且對全世界有益”。

就在華被押的加拿大人斯帕弗（Michael Spavor）和康明凱（Michael Kovrig）問題，特魯多就中方對二人的拘押加以譴責，並補充說七國集團對結束這種做法的承諾有一個“非常明確的共識”。特魯多稱，“這種做法不僅損害了他們在全球經濟中的地位，而且也損害了他們自己的利益”。他續指，“中國這樣做是適得其反的，這也是我們都在用一個聲音說話的事情。”七國集團領導人公報中提到，“反對任意拘留的做法，包括擴大《反對在國與國關係中任意拘押宣言》。”

特魯多說，“發生在兩位邁克爾身上的事情就不應該發生，而且確實可能會發生在世界任何國家”。他說，中方使用任意拘留和和脅迫性外交的做法“令我們所有人感到關切”。他說，“這就是為什麼七國集團重申其對我們的任意拘留倡議的承諾，不僅僅是針對中國，而是針對世界上那些為政治目的利用拘留公民的國家。”