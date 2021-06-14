緬甸軍人政權控制下的法院周一開始審理昂山素季案

緬甸民選政府領袖昂山素季遭軍方奪權後，被控多項罪名，緬甸法院從周一起開始對她進行審理。據法新社報道，昂山素季的律師表示，對昂山素季的指控是為了抹黑這名領導人，將其趕出緬甸政治圈。如果昂山素季因這些指控被定罪，將不能參加競選。

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據報道，周一緬甸總統溫敏及國務資政昂山素季所涉案件在內比都澤布迪瑞法院進入舉證質證階段。 路透社報導說，自軍政府於今年2月1日政變並逮捕昂山素季等民選官員之後，緬甸就陷入動盪，群眾每天上街抗議，武裝部隊也和少數民族游擊隊及民兵展開武力爭鬥。75歲的昂山素季將多項指控受審，包括違反防疫規定舉辦選舉造勢、違法持有無線電對講機等。昂山素季的律師說，預期第一場審判會持續到7月底。昂山素季還面臨其他情節更嚴重的控訴，例如意圖煽動群眾、違反政府機密法，以及從仰光省前省長手中收受60萬美元和11.4公斤黃金等。

昂山素季的律師團隊否認她有任何不當行為，其首席律師金蒙紹還說，最近一波貪腐指控“很荒謬”。星期一，特別法庭就昂山素季涉嫌違反《自然災害管理法》《電信法》和《進出口法》的指控對她開庭審理。有分析說，昂山素季受到多項指控。如果這些指控都成立，昂山素季將面臨被判處大約25年徒刑，她或將在監獄裡度過餘生。

人權團體「緬甸援助政治犯協會」表示，緬甸安全部隊自政變以來，已在鎮壓示威的過程中殺害至少862人。但軍政府認為這個數字有問題。聯合國人權事務高級專員巴切萊特本月11日說，緬甸各地不斷升級的暴力，包括對平民的襲擊，必須停止，以防止更大的生命損失和不斷加深的人道主義緊急情況。她說：緬甸“國家安全部隊繼續對武裝團體、平民和包括基督教堂在內的民用物體使用重型武器，包括空襲。” 巴切萊特援引可信的報告稱，安全部隊將平民用作人體盾牌，炮擊了克耶邦的平民住宅和教堂。 巴切萊特呼籲促使緬甸各地的醫院、學校和禮拜場所受到保護。此前有幾起報告稱，國家安全部隊進入和佔領了醫院、學校和宗教機構，這些場所“在軍事行動中遭到槍擊和破壞”。