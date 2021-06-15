北約峰會上領導人們如何談論中國問題？

6月14日，北約峰會在比利時首都布魯塞爾舉行。會後發表的北約公報首次將中國定性為“系統性挑戰”，並指需要北約作為一個聯盟來共同應對。

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就中國問題，與會的30國元首及政府首腦在周一的峰會期間多有發言。德國總理默克爾說，“中國在許多問題上是一個對手，同時，中國在許多問題上也是一個合作夥伴。”她說，“我認為非常重要的是，類似於我們與俄羅斯所做的那樣，始終提供一個政治討論，一個政治對話，以便找到解決方案。”不過，她坦言，單一依靠對話不能解決中國帶來的所有威脅。默克爾就此特別提到了在“混合戰”領域的威脅，即各國將信息、經濟、法律和外交等手段與更傳統的軍事戰術相結合。她指出，“正如我所說，（面對）在混合領域存在威脅。北約必須做好準備”。

默克爾說，在當天北約領導人的討論中，“俄羅斯首先是軍事聯盟的主要挑戰”，這一點已經變得“非常清楚”。她承認，“中國正在發揮越來越大的作用，整個印太地區都是如此”。但她說這主要是由於“美國......也是一個太平洋國家”。默克爾在談到北約公報對中國的言辭更為嚴厲的結論時說，“然而我認為我們不應該誇大其詞”。在談到中國帶來的挑戰時，默克爾認為，北京和莫斯科之間存在着一種聯繫。她說，“在外交政策方面，我們看到中國和俄羅斯之間一些非常好的協調合作；我想到的是，例如聯合國安理會和聯合軍事行動”。她補充說，“當然，我們也在關注俄羅斯和中國的混合行動，我們在這方面也看到新的挑戰。這就是為什麼我們必須在政治上進行更多的協調”。

法國總統馬克龍向媒體重申，“北約是一個北大西洋組織，中國幾乎與北大西洋沒有任何關係。” 他說，“我們不應該偏袒我們與中國的關係，它遠遠大於軍事方面的關係。我們不應該轉移對我們在北約內部的許多挑戰的注意力。”比利時首相德克羅說，盟國領導人之間就中國問題的討論並沒有敵意的語氣。他說，“中國正在成為一個世界大國，無論是在經濟還是軍事方面。因此，討論的基調是，我們應該就中國清楚地了解我們的優先事項。我們應該清楚，北約也是一個基於價值的組織，強調尊重人權和民主的力量。在經濟方面，我們的信息也很清楚：我們對與中國做生意持開放態度，但需要有對等的回報。”

德克羅續指，在中國等問題上，歐盟和美國有明顯的一致。他很高興“美國回來了，歐洲可以翻過過去四年的一頁了”。他補充說，“然而，過去幾年也清楚地表明，我們歐洲應該走出美國的陰影，有我們自己明確的優先事項”。意大利總理德拉吉（Mario Draghi）則表示，“對北約的安全威脅可能正在迅速變化，然而有一點是不變的：其作為歷史上最強大和最成功的聯盟的核心地位”。在沒有明確提及俄羅斯和中國的情況下，德拉吉說，北約必須“準備好面對所有那些不認同我們共同的價值觀和我們對基於規則的國際秩序的支持，以及對我們的民主國家構成威脅的人。”

針對近來由馬克龍等人不斷強調的歐盟戰略自主主張，德拉吉解釋說，“我們對‘歐盟戰略自主權’的明確含義是，我們正在通過補充北約在安全和防禦方面的能力來建立一個更強大的歐盟”。此外，匈牙利總理歐爾班會前發表談話結束後原本要離開，但聽到媒體詢問他是否擔心北約與中國進入冷戰時，他隨即表示匈牙利反對任何形式的冷戰。加拿大總理特魯多則呼籲北約在面對中國時保持團結。

美國總統拜登在會前與北約秘書長斯托爾滕貝格會面時告訴媒體說，”在過去的幾年裡，人們越來越認識到，我們有新的挑戰：有俄羅斯，俄方的行動方式與我們所希望的不一致。還有中國”。他補充說，“作為初步，我的一些同事，我們在七國集團中的同事也加強了協調，他們甚至提出需要比我們更強大的協調。我想說清楚：北約對美國本身的利益至關重要，如果沒有北約，我們就必須發明一個。”

斯托爾滕貝格在會後的記者會上向記者們說，“在今天的峰會上，我們也談到了中國。盟國之間的觀點非常一致。”他說，“基於我們的利益，我們看到了參與軍備控制和氣候變化等問題的機會。但中國日益增長的影響力和國際政策給聯盟的安全帶來了挑戰。”他續指，“領導人一致認為，我們需要作為一個聯盟共同應對這些挑戰。我們需要與中國接觸以捍衛我們的安全利益。我們對中國的強制政策感到關切，這些政策與《華盛頓條約》所載的基本價值觀背道而馳。”他談到，“中國正在迅速擴大其核武庫，擁有更多核彈頭和更多精密運載系統，在實施軍事現代化方面也是不透明的。”

斯托爾滕貝格說，“中國正在與俄羅斯進行軍事合作，包括在歐洲-大西洋地區進行演習。我們也仍然擔心中方使用虛假信息。”他說，“北約領導人呼籲中國信守其國際承諾，並在國際體系中負責任地行事。包括在太空、網絡和海洋領域，以保持其作為大國的作用。”隨後的問答環節中，當被問及德國等與中國有密切經濟聯繫的國家是否願意對北京採取更強硬的態度時，斯托爾滕貝格回答說，“我們需要應對中國崛起對我們的安全構成的挑戰，儘管許多盟友與中國有經濟聯繫。”他強調，這不是“要麼你（在安全問題上）什麼都不做就交易，要麼你（在安全問題上）做了很多但不能交易。”