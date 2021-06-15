特魯多：俄羅斯是對手，望北約在面對中國時保持團結

加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）6月14日在參加北約峰會時將俄羅斯稱為對手，而在提到中國時，他則呼籲北約盟國應保持團結。

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特魯多周一會前與北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）舉行了會談。雙方一致認為，北約盟國必須團結一致，包括面對俄羅斯的侵略性、破壞穩定和非法行動。特魯多在發言中強調了加拿大對烏克蘭主權、安全和領土完整的支持。他們還談到了以協調方式應對中國帶來的挑戰的重要性。特魯多說，“當我們經歷了這場新冠疫情危機後，領導人和公民對合作的需要、協作的需要、國家團結一致準備和打擊正在向我們襲來的各種危機的需要的理解”。他說，“當然，北約也繼續堅定地反對俄羅斯在各個地方的不當行為和干涉。”

特魯多向斯托爾滕貝格稱，“但我認為，正如你所指出的，俄羅斯當下在與北約國家的接觸方面情況更糟，而且比幾十年來更具破壞性，這就是我們需要走到一起的地方，但在我們走到一起的時候，我們談論的不僅僅是俄羅斯，我們談論的是世界各地專制主義的崛起，它正在日益競爭和挑戰北約國家，我們需要在這方面保持一致”。

特魯多說，“我知道今天下午，以及我們對北約在2030年之前的發展方向的思考，將反映出不僅需要為我們的公民保護我們的價值觀和建立基於規則的秩序，而且也要向世界各地的夥伴和朋友以及不結盟國家證明，在專制主義的崛起和包括中國在內的國家正在採取的強硬手段之外，還有一個替代方案。”

特魯多表示，加拿大將繼續支持北約在氣候變化和安全方面的工作。他確認加拿大有興趣成為北約氣候與安全卓越中心(COE)的東道國，並與北約和盟國密切合作實現這一目標。卓越中心將在幫助聯盟更好地理解、適應和解決氣候變化的安全影響方面發揮重要作用。

特魯多稱，他認識到盟國面臨的網絡威脅日益廣泛和複雜，強調加拿大正在向北約提供網絡效應。他重申，加拿大的網絡行動將遵守所有適用的國內和國際法律。加拿大是在自願基礎上承諾其網絡效應以支持北約行動的盟國之一。此外，他還宣布加拿大將向北約的信託基金捐款，以支持聯合國（UN）維和人員。