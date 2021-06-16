拜登：與普京進行正面談話 但不會容忍民主幹預

美國總統拜登16日表示，他與俄國總統普京（Vladimir Putin）的首次峰會討論相當“正面”，但他也警告普京，美方不會容忍對於美國民主的干預。

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拜登16日與普京在瑞士日內瓦拉格蘭奇別墅（Villa La Grange）舉行峰會，兩人會後未召開聯合記者會，而是各自舉行記者會。

拜登會後告訴記者，與普京的“整場會議語調是良好正面的”，但拜登也強調，他表明：“我們不會容忍侵犯我們民主主權或破壞我們民主選舉穩定的嘗試，我們會做出回應”。

此外，拜登也提及，普京最不想要的事情是發生新冷戰，但他告訴普京，重要基礎建設必須是網路攻擊不能觸及的“禁區”。

拜登還說，他告訴普京，他會一直提出“基本人權“議題，包括關於俄國異議人士納瓦爾尼（Alexei Navalny）的議題。