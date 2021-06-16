美歐峰會聯合聲明：反對全球一切形式的威權主義

6月15日，美國總統拜登(Joe Biden)在布魯塞爾與歐盟委員會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)和歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）出席了美國歐盟峰會。美歐在會後發表的聯合聲明中就中國問題表示，“我們打算在我們各自類似的對華多層面方針的框架內，就所有問題進行密切磋商和合作，其中包括合作、競爭和制度性對手的要素。”

廣告 繼續瀏覽後續

美歐發表的聯合聲明題為“邁向新的跨大西洋夥伴關係”。該聲明近4500字，共涉及36項內容。美歐領導人在聲明中指出，“美國和歐盟代表着7.8億人，他們擁有共同的民主價值觀和世界上最大的經濟關係。我們有機會也有責任幫助人們謀生並保證他們的安全，應對氣候變化，並堅持民主和人權。我們在二戰後為世界經濟和基於規則的國際秩序奠定了基礎，其基礎是開放、公平競爭、透明和問責。一些規則需要更新：以保護我們的健康、氣候和地球，確保民主的實現和技術改善我們的生活。”聲明稱，“我們，歐洲聯盟和美國的領導人，今天開會重申我們的跨大西洋夥伴關係，為後大流行時代制定一個跨大西洋聯合議程，並承諾定期對話以評估進展。”

聲明介紹說，“我們打算共同實現以下目標 (i) 結束新冠病毒（COVID-19)大流行病，為未來的全球健康挑戰做好準備，並推動可持續的全球復蘇；(ii) 保護我們的地球，促進綠色增長；(iii) 加強貿易、投資和技術合作；以及(iv) 建立一個更加民主、和平和安全的世界。我們致力於維護以聯合國為核心的基於規則的國際秩序，在必要時重振和改革多邊機構，並與所有贊同這些目標的人合作。”就加強雙方貿易、投資和技術合作目標，聲明指出，“我們承諾發展美國-歐盟的貿易和投資關係，以及維護和改革基於規則的多邊貿易體系。我們打算利用貿易來幫助應對氣候變化，保護環境，促進工人的權利，擴大有彈性和可持續的供應鏈，繼續在新興技術方面進行合作，並創造體面的就業機會”。

聲明稱，“我們決心團結一致，保護我們的企業和工人不受不公平貿易做法的影響，特別是那些由非市場經濟國家構成的破壞世界貿易體系的做法。”聲明續指，“我們決心推動數字轉型，刺激貿易和投資，加強我們的技術和工業領導地位，促進創新，保護和促進關鍵和新興技術和基礎設施。我們計畫在我們共同的民主價值觀（包括尊重人權）的基礎上合作開發和部署新技術，並鼓勵兼容的標準和法規。”此外，聲明還表示，“為了啟動這一積極的議程，並提供一個有效的合作平台，我們建立了一個高級別美國-歐盟貿易和技術委員會（TTC）。”

聲明續稱，“該委員會的主要目標將是發展雙邊貿易和投資關係；避免新的不必要的貿易技術壁壘；協調、尋求共同點，並加強在技術、數字問題和供應鏈方面的全球合作；支持合作研究和交流；在兼容和國際標準制定方面進行合作；促進監管政策和執法合作，並在可能的情況下實現趨同；促進美國和歐洲公司的創新和領導；並加強其他合作領域。TTC的合作和交流將不影響美國和歐盟的監管自主權，並將尊重兩個司法管轄區的不同法律制度。TTC內部的合作也將為多邊機構的協調和與志同道合的夥伴的更廣泛努力提供支持，目的是促進數字治理的民主模式。”

聲明指，“TTC最初將包括一些工作組，其議程側重於技術標準合作（包括人工智能、物聯網和其他新興技術）、氣候和綠色技術、信息和通信技術安全和競爭力、數據治理和技術平台、威脅安全和人權的技術濫用、出口管制、投資篩選、促進中小企業獲得和使用數字技術，以及全球貿易挑戰。它還將包括一個關於審查和加強我們最關鍵的供應鏈的工作小組。值得注意的是，我們承諾在重新平衡全球半導體供應鏈方面建立美國和歐盟的夥伴關係，以加強美國和歐盟各自的供應安全以及設計和生產最強大和資源高效的半導體的能力。”此外，雙方還打算建立一個美國-歐盟聯合技術競爭政策對話，重點討論競爭政策和執法的方法，以及加強科技部門的合作。

聲明指，“為了支持合作研究和創新交流，我們促進了我們的研究資助機構之間的工作人員交流計畫，我們打算探索制定一項關於生物技術和基因組學的新研究倡議的可能性，以期制定共同的標準。歐盟聯合研究中心和美國國家標準與技術研究院之間的一項新的執行安排旨在將合作擴大到新的領域。我們還決心深化在網絡安全信息共享和態勢感知，以及產品和軟件的網絡安全認證方面的合作。”聲明強調，“我們承諾共同努力，確保安全、可靠的跨境數據流動，保護消費者，加強隱私保護，同時促進跨大西洋貿易。為此，我們計畫繼續合作，加強跨大西洋個人數據流動的法律確定性。我們還承諾在消費者保護和刑事案件中獲取電子證據方面繼續合作。”

另就世貿組織改革問題，聲明稱，“我們打算合作努力實現有意義的世界貿易組織（WTO）改革，幫助促進有利於我們工人和公司的成果。我們承諾共同努力，推進世貿組織談判職能和爭端解決體系的正常運作，這需要解決長期存在的問題。諸邊機制可以提供一種手段，在多邊解決方案不可能的情況下解決新的貿易問題。我們計畫繼續就特殊和差別待遇以及我們的聯合透明度提案進行合作。”聲明指，“我們打算尋求更新世貿組織的規則手冊，對工業補貼、國有企業的不公平行為以及其他扭曲貿易和市場的做法制定更有效的紀律”。

美歐表示，“我們打算密切合作，並在世貿組織成員的廣泛支持下，就漁業補貼問題達成一項有意義的協議，就應對新冠病毒大流行的貿易政策達成一項有利於擴大生產和公平獲得疫苗的協議，並努力爭取在今年晚些時候舉行世貿組織部長級會議，以促進一個更有效和現代化的基於規則的貿易體系。”聲明續指“我們承諾在伽利略-GPS協議的基礎上加強我們的空間合作。這可能包括在獲取伽利略公共監管服務信號方面取得進展，參與天基地球觀測以支持氣候政策，例如通過監測二氧化碳水平和應急服務，以及就我們各自的空間交通管理方法進行交流。”

就雙方提出的建立一個更加民主、和平和安全的世界目標。聲明指出，“歐盟和美國共同成為全世界民主、和平和安全的支柱，以和平方式預防和解決衝突，維護法治和國際法，促進所有人的人權、性別公平和平等，以及賦予婦女和女孩權力，包括通過包括聯合國人權理事會在內的多邊機構進行合作。我們決心共同解決人道主義需求，支持國際人道主義法律，並擴大人道主義行動的資源基礎。”聲明稱，“我們反對全球一切形式的威權主義，抵制獨裁者創造一個保護其統治和為其利益服務的環境，同時破壞自由民主國家。我們打算在使用制裁方面加強合作，以追求共同的外交政策和安全目標，同時避免對歐洲和美國利益可能產生的意外後果。在這方面，我們決心繼續在我們可能有不同做法的問題上進行接觸。”

聲明稱，“我們打算通過以下方式支持全球的民主：捍衛媒體自由；推進自由和開放的互聯網；促進網絡空間的負責任行為；維護金融系統、政治和經濟的透明度並打擊腐敗；處理虛假信息；保護公民社會和公民空間；推進婦女的政治參與和賦權；以及保護所有人的人權。我們決心在國內以身作則。我們打算與民主峰會合作，承諾採取具體行動，捍衛普遍人權，防止民主倒退，並打擊腐敗。”聲明續指，“我們計畫加強合作，交流信息和專業知識，以提高對外國信息操縱和干擾、包括經濟壓力在內的所有形式的脅迫、混合威脅、惡意網絡活動、恐怖主義和暴力極端主義以及其他共同安全威脅的抵禦能力。我們決心支持民間社會和獨立媒體自由運作的能力，並保護和捍衛記者，以追究政府的責任。”

就中國問題，美歐表示，“我們打算在我們各自對中國採取的類似的多層面方法的框架內，就所有問題進行密切磋商和合作，其中包括合作、競爭和制度性對手的要素。我們打算繼續就我們共同關心的問題進行協調，包括在新疆和西藏持續的侵犯人權行為；香港自治和民主進程的侵蝕；經濟脅迫；虛假信息運動；以及區域安全問題。”聲明稱，“我們仍然嚴重關切中國東海和南海的局勢，強烈反對任何改變現狀和加劇緊張局勢的單方面企圖。我們重申尊重國際法的極端重要性，特別是《聯合國海洋法公約》（UNCLOS），其中規定了各國的合法海洋權益、海洋畫界、各國的主權權利和管轄權、以和平方式解決爭端的義務、以及航行和飛越自由和其他國際合法使用海洋的規定。”

美歐領導人稱，“我們強調台灣海峽兩岸和平與穩定的重要性，並鼓勵和平解決兩岸問題。我們還打算協調我們與中國在氣候變化和不擴散等問題上以及在某些區域問題上的建設性接觸。”在就俄羅斯、巴爾幹地區和非洲政策的立場加以陳述後，聲明提出，“我們打算與我們的夥伴一起為一個自由和開放的印度洋-太平洋而努力，它具有包容性，以法治和民主價值觀為基礎，並將有助於該地區的安全和可持續發展。我們打算共同努力，促進緬甸迅速恢復民主。鑒於國際部隊將從阿富汗撤出，我們打算密切合作，支持正在進行的和平進程，維持區域穩定，保護人權成果，特別是婦女和女孩的人權成果。”

聲明最後，雙方表示，“我們歡迎歐盟邀請美國加入'永久框架合作防務協議'（PESCO）項目的軍事機動性，這是美國和歐盟在安全和防務方面建立更緊密夥伴關係的一個重要步驟。 我們認識到歐盟的安全和防務倡議可以對歐洲和跨大西洋的安全做出貢獻，並計畫啟動關於安全和防務的專門對話，在這一領域尋求更緊密的合作。”美歐領導人稱，“我們承諾為美國與歐洲防務機構的行政安排而努力，並儘快開始討論，包括在此框架內進行更密切和互利合作的方式和條件。我們重申，我們堅定不移地支持北約-歐盟的有力合作，支持2016年和2018年聯合聲明中概述的承諾和原則。我們將共同致力於提高北約-歐盟的雄心，以進一步加強這一相輔相成的關鍵戰略夥伴關係。”