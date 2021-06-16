政治/秘魯2021年總統選舉

秘魯2021總統選舉點票結束 懸念依舊

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Image RFI Archive : Au Pérou, bien que le dépouillement soit terminé, l’Office national des processus électoraux (ONPE) ne peut toujours pas proclamer le vainqueur. Ici, le candidat présidentiel du parti Pérou libre Pedro Castillo avec la candidate rivale Keiko Fujimori du parti Force populaire, à Arequipa au Pérou, le dimanche 30 mai 2021.
Image RFI Archive : Au Pérou, bien que le dépouillement soit terminé, l’Office national des processus électoraux (ONPE) ne peut toujours pas proclamer le vainqueur. Ici, le candidat présidentiel du parti Pérou libre Pedro Castillo avec la candidate rivale Keiko Fujimori du parti Force populaire, à Arequipa au Pérou, le dimanche 30 mai 2021. © AP - Martin Mejia / Image RFI Archive
作者： 尼古拉
8 分鐘

秘魯2021年總統選舉第二輪投票的點票工作現已完全結束，領先的左翼自由秘魯黨（Perú Libre）候選人僅僅比右翼人民力量黨（Fuerza Popular）女候選人多4萬4千票。鑒於右翼女候選人藤森（Keiko Fujimori）已提出部分選票無效的要求，秘魯全國競選進程辦公室（ONPE）目前仍無法對外宣布選舉結果。

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南美國家秘魯2021年總統選舉第二輪投票的計票現已全部結束，但全國競選進程辦公室（ONPE）仍在等待全國選舉陪審團（JNE）的裁決。人民力量黨女總統候選人藤森提出部分選票無效的訴求。在此懸而未決的氣氛下，支持左翼自由秘魯黨總統候選人佩德羅·卡斯蒂略（Pedro Castillo）的選民們目前只能謹慎地面對最終計票結果。

據本台RFI記者韋羅恩（Wyloën Munhoz-Boillot）周三（2021年6月16日）發自利馬（Lima）的採訪報道，在樂聲裊裊的節日氣氛中，自由秘魯黨的支持者，周二晚在首都利馬市中心慶祝計票全部結束，他們的候選人依然領先。現場的一名受訪者說，他們高興是因為自己支持的候選人勝出。這是人民的候選人，他代表了變革ˎ 尊嚴和終結腐敗。

Pedro Castillo face à ses électeurs à Lima après la proclamation des premiers résultats de l'élection présidentielle. Le 15 juin 2021.
Pedro Castillo face à ses électeurs à Lima après la proclamation des premiers résultats de l'élection présidentielle. Le 15 juin 2021. REUTERS - SEBASTIAN CASTANEDA

不過，周二晚，沒有出現歡騰的人群。大多數左翼支持者更樂於保持謹慎。來自佩德羅·卡斯蒂略故鄉塔卡班巴（Tacabamba）的一名受訪者說，在卡斯蒂略教授的指示下，人們平靜地等待着選舉機構正式宣布其勝選後再予以慶祝。

同樣，還有數百人來自秘魯各地，已經在全國選舉陪審團大樓前露營了一周之久。來自聖馬丁地區（San Martin）的一名女教師已是急不可待。她接受採訪說，他們要求選舉機構宣布最終結果，因為人民已經投票，整個過程如同國際觀察員所確認的那樣沒有舞弊，願卡斯蒂略被宣布為勝者，因為，人民已經是迫不及待。

卡斯蒂略於周二晚通過其推特（Twitter）賬戶發了一條信息，感謝所有支持他的人，並做出承諾，他將成為一名所有秘魯人的總統。

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