秘魯2021總統選舉點票結束 懸念依舊

秘魯2021年總統選舉第二輪投票的點票工作現已完全結束，領先的左翼自由秘魯黨（Perú Libre）候選人僅僅比右翼人民力量黨（Fuerza Popular）女候選人多4萬4千票。鑒於右翼女候選人藤森（Keiko Fujimori）已提出部分選票無效的要求，秘魯全國競選進程辦公室（ONPE）目前仍無法對外宣布選舉結果。

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南美國家秘魯2021年總統選舉第二輪投票的計票現已全部結束，但全國競選進程辦公室（ONPE）仍在等待全國選舉陪審團（JNE）的裁決。人民力量黨女總統候選人藤森提出部分選票無效的訴求。在此懸而未決的氣氛下，支持左翼自由秘魯黨總統候選人佩德羅·卡斯蒂略（Pedro Castillo）的選民們目前只能謹慎地面對最終計票結果。

據本台RFI記者韋羅恩（Wyloën Munhoz-Boillot）周三（2021年6月16日）發自利馬（Lima）的採訪報道，在樂聲裊裊的節日氣氛中，自由秘魯黨的支持者，周二晚在首都利馬市中心慶祝計票全部結束，他們的候選人依然領先。現場的一名受訪者說，他們高興是因為自己支持的候選人勝出。這是人民的候選人，他代表了變革ˎ 尊嚴和終結腐敗。

Pedro Castillo face à ses électeurs à Lima après la proclamation des premiers résultats de l'élection présidentielle. Le 15 juin 2021. REUTERS - SEBASTIAN CASTANEDA

不過，周二晚，沒有出現歡騰的人群。大多數左翼支持者更樂於保持謹慎。來自佩德羅·卡斯蒂略故鄉塔卡班巴（Tacabamba）的一名受訪者說，在卡斯蒂略教授的指示下，人們平靜地等待着選舉機構正式宣布其勝選後再予以慶祝。

同樣，還有數百人來自秘魯各地，已經在全國選舉陪審團大樓前露營了一周之久。來自聖馬丁地區（San Martin）的一名女教師已是急不可待。她接受採訪說，他們要求選舉機構宣布最終結果，因為人民已經投票，整個過程如同國際觀察員所確認的那樣沒有舞弊，願卡斯蒂略被宣布為勝者，因為，人民已經是迫不及待。

卡斯蒂略於周二晚通過其推特（Twitter）賬戶發了一條信息，感謝所有支持他的人，並做出承諾，他將成為一名所有秘魯人的總統。