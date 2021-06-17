俄羅斯官員預計美俄數周內展開武器控制對話

美國總統拜登與俄羅斯總統普京昨天在日內瓦峰會承諾將就戰略穩定和武器控制進行對話後，今天就從克里姆林宮傳出樂觀信息。俄國外交部次長表示，兩國武器控制對話預計數周內展開。

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據法新社報導，普京拜登在首場面對面會談後發布簡短聲明，雙方同意就核子武器控制展開對話。第二天，即傳來克里姆林宮官方表示歡迎的消息：普京發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天接受電台訪問時表示：“即使聲明內文非常簡短，但這份戰略穩定聯合聲明理解到，我們兩國不僅對各自人民、也對全世界肩負特殊責任。”

俄羅斯外交部次長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）在今天稍早也表示，俄美雙方擯棄核子戰爭，是一項“真正的成功”。他還告訴俄羅斯“工商日報”（Kommersant ）：拜登上任後決定延長美俄兩國“新戰略武器裁減條約”（New START），現在華盛頓恢復常識和對於國際安全的重視，是恢復負責任態度邁出的第二步。莫斯科與華盛頓間戰略穩定對話應會在不久後展開，“會是數周內的事，而非數月”。

美俄合計擁有全球90%以上核武，而“新戰略武器裁減條約”是兩國僅存的裁減核武協定。美國前總統特朗普政府期間曾帶領美國退出數項國際協議，包括與俄羅斯的中程核飛彈條約（Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty，INF Treaty）。

普京拜登周三日內瓦會談持續3個多小時，普京會後說：這場會議“具建設性”。不過，兩國仍在一些議題上意見分歧。