博雷利警告歐盟與俄羅斯的關係“只會越來越糟”

歐盟外交與安全政策高級代表兼歐委會副主席博雷利（Josep Borrell ）6月15日在發表對俄關係講話時警告說，歐盟與俄羅斯的關係只會越來越糟。

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博雷利周三向歐洲理事會遞交了由其本人和歐盟委員會就歐盟和俄羅斯關係的聯合公報。對此，博雷利發表講話說，“俄羅斯仍然是歐盟最大的鄰國，它是一個重要的全球行為者。然而，俄羅斯政府，我說的是俄羅斯政府；在過去幾年裡的蓄意政策選擇，在我們的關係中造成了負面的螺旋。為了應對俄羅斯領導層提出的戰略挑戰，實施五項指導原則使我們歐盟有了一個目的和方法，以捍衛我們的利益和價值觀。”

博雷利說，“儘管俄羅斯試圖分裂我們，但歐盟一次又一次地展示了團結。這種團結仍然是我們最大的資產，需要更加強大”。他說，“在目前的情況下，我們認為，重新建立夥伴關係使我們能夠實現與俄羅斯密切合作的全部潛力是一個遙遠的前景。因此，歐盟需要採取現實的態度，為我們與俄羅斯的關係進一步下滑做好準備；目前，這種關係處於最低水平。這種進一步的下滑是目前最可能的前景。”

博雷利說，“另一方面，我們的雄心應該是探索能夠幫助逐步改變當前動態的路徑，使之成為一種更可預測和穩定的關係。今天的聯合公報建議同時對俄羅斯進行反擊、限制和接觸。按照這個順序：基於對俄羅斯目標的共同理解和我們可以稱之為有原則的實用主義的方法，對俄羅斯進行反擊、限制和接觸。”

博雷利說，歐盟必須“回擊在我們的成員國和我們的鄰國發生的侵犯人權和違反國際法的行為，並繼續為民主價值觀大聲疾呼。”他認為，歐盟還必須“"限制俄羅斯通過網絡戰和虛假信息等手段破壞”歐盟利益的企圖。相反，他說，布魯塞爾應該在新冠疫情和氣候變化等問題上與莫斯科保持接觸，並就中東地區的衝突進行協調。他還敦促加強與俄羅斯民間社會和人權團體的聯繫。

據政治新聞網站Politico報導，儘管歐盟國家都對莫斯科的行為感到擔憂，但許多人覺得博雷利的新報告並不是解決這個問題的方法。據許多外交官稱，在周三早些時候向歐盟各國大使的介紹中，博雷利的建議受到了相當冷淡的接待。

兩位高級外交官說，人們提出的主要疑慮是，報告沒有操作性，得出的結論過於籠統。幾位外交官說，許多東歐國家就其內容提出批評，擔心報告對俄羅斯過於軟弱。但其他地區的外交官也表示，他們對該計畫有疑慮。

報告建議加強打擊俄羅斯腐敗和洗錢的措施，“包括通過增加有關俄羅斯的資金流動的透明度”，這是針對俄羅斯寡頭的一句話。另一部分建議創造新的工具和報復性措施，以防止俄羅斯懲罰在俄羅斯經營的歐洲公司。一位歐盟高級官員說，關於這一點的更具體的建議將在接近秋季時得到補充。

報告還不排除對俄羅斯實施新的制裁，無論是通過擴大現有的懲罰措施還是實施新的制裁。在能源方面，報告特別敦促減少對俄羅斯石油和天然氣的依賴：隨着俄羅斯至德國的“北溪2號”天然氣管道接近完工，這是一個首要問題。該文件建議使歐洲“逐漸減少對外國供應和能源地緣政治的依賴”。

歐盟領導人在本月晚些時候就俄羅斯問題進行討論之前要求得到這份報告。外交官們說，在報告於周三發布之前，他們幾乎沒有時間閱讀該報告，但許多人預測，歐盟領導人將推動使報告更加具體，並包括集團可以採取的更明確的行動。