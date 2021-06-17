拜登稱與習近平彼此了解 “但稱不上老朋友”

美國總統拜登（Joe Biden）和俄羅斯總統普京（Vladimir Poutine ）6月16日在瑞士日內瓦舉行會談。在會後的美方記者會上，當被問及他是否會以“老朋友對老朋友”的身份給中國國家主席習近平打電話時，拜登說，“讓我們把事情弄清楚。我們彼此都很了解，我們稱不上老朋友，只是純粹的工作（關係）。”

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美俄峰會後的記者會由兩國領導人各自分別舉行。在俄方記者會上結束後，一名記者向隨後登台的拜登提問稱，“總統先生，本着你說沒有什麼可以替代面對面對話的精神，以及你在北約所說的現在最大的問題是俄羅斯和中國；你已經多次談到你與習主席相處的時間可能比任何其他世界領導人多。那麼，是否會有一個時間，你可能會打電話給他，老朋友對老朋友，請他向世界衛生組織的調查人員開放中國，這些調查人員正試圖弄清新冠病毒（COVID-19）的真相？”拜登回答說，“讓我們把事情弄清楚。我們彼此都很了解，我們稱不上老朋友，只是純粹的工作（關係）”。

記者追問，“所以，我的問題是，你已經說過，你要向中國施壓。你簽署了七國集團的公報，說七國集團正在呼籲中國開放，讓調查人員進入。但中國基本上說他們不想再被插手了。那麼，現在會發生什麼？”拜登表示，“隨着中國的發展，世界對中國的態度。中國正非常努力地將自己塑造成一個負責任的、一個非常、非常主動的國家；他們正非常努力地談論他們如何在新冠疫情和疫苗方面加以應對和幫助世界。他們正在非常努力地嘗試”。拜登說，“看，有些事情你不必向世界人民解釋。他們看到了結果。中國真的在努力弄清這件事的真相嗎？”

拜登說，“正如我告訴你們的那樣，我們確實在歐盟、七國集團和北約討論了一件事。我們應該做的，以及我將努力去做的，是召集世界上的人，研究什麼是可用的物理機制，以儘早發現下一個大流行病，並有一個機制，我們可以應對它，並儘早應對下一個大流行病。這將會發生。它將會出現。而我們需要這樣做。”