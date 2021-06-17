莫里森：澳大利亞正努力工作以防止與中國發生冷戰

澳大利亞總理莫里森（Scott Morrison）最新在接受澳大利亞天空新聞專訪時表示，澳洲正在“努力工作以防止與中國發生冷戰”。

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莫里森剛剛結束了參加於英國舉行的七國集團峰會和隨後對英法兩國的訪問。在6月17日播出的專訪節目中，記者向他提問說，“坦率地說，這次七國集團之行的一部分似乎是為了展示自由民主國家的力量，面對中國的老盟友。（英國首相）約翰遜今天說這很重要，但他也說他不希望看到一場冷戰。”莫里森回答說，“是的，那是一個共同的觀點。那是所有領導人的共同觀點。這是我們的觀點...”記者追問，“但我們是否正在向這個方向滑行？”

莫里森說，“我們正在努力防止這種類型的結果，而這是通過儘可能多的參與來實現的。那些已經在一起開會的國家，無論是在康沃爾還是，你知道，我今天所在的地方，當我們趕上我在過去24、48小時在倫敦進行的討論”。他說，“所有這些都是為了找到一種方式，你可以得到這種平衡，我們可以（與中國）進行貿易，我們可以進行互動，我們可以給予信心和保證，這一切是可能的，而不幹涉民族國家的主權獨立。我們必須找到這種共同工作的方式，找到這種共同生活的方式，而不是把我們自己放在被告知如何生活的位置上。”

記者問，“澳大利亞人擔心與中國發生戰爭，你聽到了這種傳聞。你會說什麼來安撫他們呢？”莫里森說，“在任何情況下，這都不是我們希望看到的結果。我的意思是，這就是為什麼你採取我們所做的步驟，以確保我們能夠在該地區獲得一些穩定，一個自由和開放的印度-太平洋，中國是其中的一部分，以及東盟國家，我們與日本的關係，我認為一直非常重要”。他說，“以及我們是如何推進這種理解的。當然，日本和澳大利亞完全知道印太地區的挑戰，但我受到極大的鼓舞，特別是在整個歐洲，當然還有英國，而且美國也是一直如此，對我們所面臨的挑戰有了越來越深刻的理解，我們必須設法達到你所說的結果，即快樂和和平共處。”

記者隨後問道，“你與拜登的第一次會面，你對他的印象如何？”莫里森說，“他對印太地區有深刻的了解。他確實了解。他對美國體系和美國在我們地區長期以來發揮的作用有非常強的制度性理解。而且，他對這些問題肯定不陌生。而這在我們的夥伴關係中是非常有用的”。

莫里森說，“拜登通過召集第一次領導人會議，在四方安全對話機制（Quad）上所展現出的領導力。這對他來說是一個非常重要的優先事項。他和我們一樣，認為四國集團不僅僅是傳統的防務關係，而是一種更廣泛的接觸印度-太平洋的方式，並通過東盟的願景來支持和加強東盟、亞太主權獨立國家的作用，他們的前景，他們正在尋求實現的目標，以及澳大利亞、印度、日本和美國等國家如何能夠促成和支持這些目標。”