台灣明起調整駐港辦運作方式 譴責中港政府打壓 台港關係轉冷

在香港和澳門特區政府先後關閉駐台灣辦事處，而台灣駐港辦事處只餘八名人員且會因簽證到期而需陸續離港之際，台灣的大陸委員會今(20日)早發表聲明，決定從明天起，調整駐港辦事處的服務方式，但仍會維持必要運作，不會中斷服務。該會強調，京港政府須為市民利益受損負責。

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陸委會主委邱太三明日將舉行記者會交代情況，該會在今天發出預告和聲明，批評港府自2018年7月起，要求台灣駐港辦事處人員須先簽署「一中承諾書」，之後才能繼續留港或發出新簽證，影響台灣駐港辦事處人員的輪調及正常運作，是京港政府人為設置障礙之舉，片面違反2011年雙方換文內容，要對台港關係及民眾權益受損負所有責任。

陸委會表明，台方堅拒迫使駐港辦事處人員簽署「一中承諾書」的無理政治打壓，並對中共當局及港府提出嚴正的警告與譴責。

陸委會副主委邱垂正5月時曾在立法院答詢環節透露，台灣駐港機構只剩8名駐港人員，且簽證將在今年內全數到期，當中包括代理處長林振宙和簽證7月到期的經濟組長倪伯嘉，倪是駐港辦五名組長中惟一仍未因簽證到期而留港的組長。

港府上月關閉駐台灣的經貿辦，指台方近年一連串行徑嚴重破壞港台關係，包括推出所謂「援港項目」，並單方面為香港暴力示威者及破壞香港繁榮穩定的人提供支持，令經貿辦在台灣的運作環境日趨惡化，人員亦曾受激進人士威嚇。陸委會反指港府扭曲事實，別具政治目的，又說港府自2018年起片面阻擾台灣駐港機構人員輪調及運作，才是嚴重破壞雙方關係。