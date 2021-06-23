美國：共和黨在參議院阻擾選舉改革

美國民主黨推出的選舉大改革在投票前就已遭否決。周二在美國參議院，共和黨參議員一致反對討論這一法案。

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據本台RFI法文網2021年6月23日周三報道，美國民主黨推動的這一改革選舉的法案，計畫了一系列措施，以期擴大美國人的投票機會，現已胎死腹中。民主黨指責共和黨損害民主。

Image RFI Archive：États-Unis - les républicains bloquent une réforme électorale au Sénat. Ici, Kamala Harris était présente pour présider la séance sur la réforme électorale qui a été bloquée par un vote de procédure, ce mardi 22 juin 2021 à Washington DC. © Alex Brandon/AP

本台RFI記者安娜·科爾佩（Anne Corpet）發自華盛頓（Washington）報道說，作為一種重大得失問題的象徵，這次是美國女副總統哈里斯（Kamala Harris-賀錦麗）親自主持。這是一次簡單的程序性表決，但就此埋葬了拜登政府的一個關鍵法案。這一法案文本旨在反擊共和黨在各州層次限制投票的攻勢。美國共和黨的所有參議員都反對予以討論，所以，將不會有投票。

美國民主黨不輕言放棄

但美國民主黨在參議院的黨團主席查克·舒默（Chuck Schumer）並沒有就此放棄。舒默說，共和黨參議員今天阻擾討論投票的權利。他十分清晰地表明，保護投票權利的鬥爭沒有結束。本次表決僅僅只是這一鬥爭的一個開始，不是結束。

Image RFI Archive : USA - Senate - Leader Chuck Schumer JIM WATSON AFP / Image RFI Archive

美國女副總統做出承諾

民主黨籍的美國副總統哈里斯（Kamala Harris-賀錦麗）也做出承諾，維護所有美國人享有選舉權的鬥爭沒有結束。但沒有國會的支持，將很難對抗共和黨人在州一級表決通過的法律。