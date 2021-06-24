菲律賓前總統阿基諾三世辭世

據菲律賓外交部和幾位政府官員稱，菲律賓前總統貝尼尼奧-阿基諾三世星期四（6月24號）去世，享年61歲。

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法新社報道，目前對阿基諾的死亡情況尚不清楚。據菲律賓媒體，阿基諾三世於周四上午被緊急送往馬尼拉一家醫院。也有報道稱，自2019年以來，阿基諾一直身患多種疾病。他已經接受至少五個月的透析，最近還動過一次心臟手術。

菲律賓總統羅德里戈-杜特爾特的發言人哈里-羅克向前總統阿基諾三世的家人和親人表示哀悼，"他同時讚揚了前總統為國家所做的工作。“

阿基諾三世於2010年至2016年擔任總統。他於1960年2月8日出生在一個著名的、政治上活躍的富裕地主家庭，是前總統科拉松-阿基諾夫人和她的丈夫貝尼尼奧-"尼諾"-阿基諾的兒子，兩人都因在費迪南德-馬科斯獨裁統治後於1980年代促進菲律賓恢復民主而受到尊敬，貝貝尼奧在流亡歸來後於1983年被暗殺。阿基諾夫人則在1986年馬科斯倒台後成為總統。1987年，在一次針對他母親的未遂政變中，阿基諾三世在襲擊總統府時被槍彈打傷，

他在擔任了12年的議員之後，在2009年母親去世後，於2010年才宣布加入總統競選，承諾在打擊腐敗的同時使國家擺脫貧困。 起初他被對手嘲笑為一個無能的、沒有經驗的候選人，只是因為幸運地出生在一個有權有勢的家庭。但隨着選舉活動的進行，他成為一個非常好的演講者，並獲得了自信，特別是針對2001年至2010年對領導菲律賓的阿羅約發出了激烈反對聲，而阿羅約的任期內受到大規模腐敗和選舉舞弊的指控影響。

法新社報道稱，在阿基諾三世的總統任期內，菲律賓平均每年的經濟增長略高於6%，這是自20世紀70年代以來最好的表現，但貧困仍然是普遍現象。

阿基諾三世信奉天主教，但終身未婚。